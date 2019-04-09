Минюст России зарегистрировал приказ о выделении Алтае-Новосибирского лесорастительного района лесостепей и ленточных боров. Об этом сказано на сайте Минприроды.

Теперь Алтае-Новосибирский лесорастительный район, в который входят все муниципальные образования, где проходят ленточные боры – это обособленная единица, закрепленная в Перечне лесорастительных зон РФ и Перечне лесных районов РФ.

"Создание нового лесного района позволит обеспечить сохранение уникальных ленточных боров Алтайского края, в том числе за счет установления отдельных требований к лесопользованию, а также введения дополнительных режимов по охране, защите и воспроизводству указанных ценных лесов", – сообщает пресс-служба ведомства.

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До конца 2019 года будут установлены нормативы ведения лесного хозяйства и лесопользования в ленточных борах Алтайского края с учетом их глобального экологического значения и уникальных природно-климатических условий региона. Речь идет и о возрасте рубки деревьев, и об объемах рубки.