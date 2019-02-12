Правительство Алтайского края приступило к работе по выделению ленточных боров в отдельный лесной район. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Итоги этой работы, скорее всего, приведут к сокращению рубок.

"Правительство края совместно с Минприроды России уже включилось в разработку нормативно-правовой базы для создания отдельного лесного района. В этом районе будет особый порядок регулирования, и на его территории будут установлены особые защитные участки. Сегодня дан старт нашей работе по выделению ленточных боров в отдельный лесной район. Считаем, что поддержка принятых решений на федеральном уровне позволит обеспечить устойчивое ведение лесного хозяйства на землях гослесфонда в Алтайском крае", – прокомментировал Томенко итоги совещания в Москве.

Совещание прошло в понедельник, 11 февраля, под руководством министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина. Главная тема – сохранение и рационального ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края. Иными словами, власти, бизнес и общественность снова пытаются договориться о сокращении рубок в ленточных борах, хозяйственная деятельность которых уже ограничена законом. Участники встречи обсудили вопросы сокращения объемов рубки для добычи древесины и увеличения количества мероприятий по защите и воспроизводству лесов.

От региона, кроме губернатора, присутствовали депутаты Госдумы и краевого парламента, представители лесного бизнеса, общественники.

Ранее заместитель председателя парламента Алтайского края Сергей Серов рассказал, что министр Кобылкин обозначил планы по сокращению рубок в ленточных борах: вместо 1,3 млн кубометров в год, как сейчас, уменьшить их до 900 тысяч кубов.