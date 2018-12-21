В 2018 году в Алтайском крае прошли масштабные ремонтные работы. Капитальный ремонт получили 475 многоквартирных домов, благоустройство — 235 дворов и 34 общественные зоны отдыха. Прошла серьезная подготовка к новому масштабному расселению из ветхого и аварийного жилья, а также к новой системе вывоза мусора. Об этих жилищно-коммунальных итогах года на пресс-конференции рассказал врио заместителя министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, начальника управления ЖКХ Андрей Голубцов.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Алтайский край признан федеральным Минстроем одним из лучших регионов России по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Этим в крае занимается специально созданный Фонд капитального ремонта.

Сейчас в программе капремонта 8631 дом общей площадью 25 млн квадратных метров. С 2014 по 2017 годы отремонтировано 943 дома, из них 675 — региональным оператором (остальные дома собственники ремонтировали за свой счет, для аккумуляции средств были открыты спецсчета).

В 2018 году о том, что такое капремонт в действии, узнали жители 475 домов. Примерно столько же в планах на следующий год. Ремонт домов идет в срок, уточнил Андрей Голубцов. Также власти учли проблемы прошлых лет. Особенно много вопросов было в 2017-м. Например, один из домов во время ремонта буквально затопило проливным дождем — подрядчик как раз снял всю старую крышу, а смонтировать новую ещё не успел.

"Конечно, мы и регоператор учли все недочеты в реализации программы. В 2018 году уже не было таких вопросов, как затопленный дождем дом. Стали жестче требования к подрядчику, их стали выбирать иначе. Да и крыши теперь не ремонтируют так, чтобы покрытие было снято сразу со всего дома", — сказал Андрей Голубцов.

Собственно, ремонт крыш был первостепенной задачей в последние пару лет масштабного капремонта — кровля обновилась на 750 многоэтажках. По словам Голубцова, проблем в домах, конечно, много, но все же старые крыши доставляли горожанам больше всего неудобств. На кровлю шла почти половина выделенных на год средств.

В 2019-м году акцент будет смещен в сторону лифтов. В идеале на замену всего изношенного лифтового хозяйства в крае требуется 4 млрд рублей. На сегодня установлено 375 новых лифтов.

До 2020 года будет заменено ещё 2212 лифтов в многоэтажках Барнаула, Бийска, Рубцовска.

Также с 2014 по 2018 год на 55 домах обновили фасады, внутридомовые инженерные системы отремонтированы более чем в 150 домах.

Справка

С 2014 года отремонтирован каждый седьмой дом региона.

Общая стоимость работ — 3 млрд рублей.

По словам генерального директора Фонда капремонта Алтайского края, собираемость взносов собственников составила 92%. Это хороший показатель. Когда программа только вводилась, было много сомнений, удастся ли собирать средства с жителей, чтобы потом на эти деньги делать ремонт. Но люди поняли, что иначе, только лишь за свои средства, просто не получится.

Кстати, в середине декабря был отремонтирован тысячный дом, это многоэтажка в Новоалтайске, где заменили кровлю. Стоимость капремонта превысила 5 млн рублей.

Переселение из ветхого и аварийного жилья

В 2013-2017 годах в России проходила масштабная федеральная программа расселения из ветхого и аварийного жилья. Под расселение попали дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. В Алтайском крае было расселено почти 100 тысяч квадратных метров жилья, столько и запланировали. Регион выполнил программу без нареканий со стороны населения и федерального руководства.

В 2018 году программа уже не действовала, Москва на это денег не давала. Власти региона приняли решение расселить часть проблемного старого фонда за свой счет. На эти цели было выделено 422,3 млн рублей, большая часть из краевого бюджета, но и муниципальные бюджеты тоже вложились. До конца 2019 года будет расселена 351 квартира в 35 аварийных домах, это 11,8 тысячи квадратных метров.

"Программа рассчитана на два года, и первый год (2018-й — прим.ред.) ушел на подготовку документации, ведь требовалось не только определить самые проблемные объекты, но и оценить размер компенсации жильцам или подобрать жилье в новом доме, чтобы соблюсти все требования законодательства. Выкупная стоимость оценивалась для каждого дома отдельно", — пояснил Андрей Голубцов.

Стоимость квадратного метра, куда будут переселять людей, определена для региона в размере от 40 тысяч рублей за квадратный метр в Барнауле до 32 тысяч за квадрат в сельском населенном пункте.

Власти региона рассчитывают, что в 2019 году снова начнет действовать федеральная программа расселения домов, признанных аварийными на 1 января 2017 года (рассчитана на 2019-2024 годы). Регион за эти годы получит около 5 млрд рублей. Первый транш в 2019-м должен составить почти 400 млн. Сейчас краевые власти готовят необходимые документы. В Алтайском крае будет расселено более 120 тысяч квадратных метров старого фонда в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Новоалтайске и Первомайском районе.

Формирование комфортной городской среды

Вот уж что точно запомнят жители городов Алтая о 2018-м, так это ремонт дворов и общественных территорий. Второй год Алтайский край участвует в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". За это время было отремонтировано и благоустроено 534 двора и 60 зон отдыха горожан. По программе было обустроено 10 парков, восемь площадей, 11 аллей и скверов, 16 пешеходных зон, 200 детских и спортивных площадок, четыре тысячи скамеек и урн. Эти работы обошлись бюджетам всех уровней в 1,2 млрд рублей, большая часть, конечно, была за федеральной казной.

В проекте участвовали все города (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алейск, Новоалтайск, Заринск, Славгород, Белокуриха, Яровое) и городские поселения (Горняк, Камень-на-Оби, Змеиногорск, Степное озеро Благовещенского района). Кстати, лучше всего работы были исполнены именно в самых небольших населенных пунктах: Яровом, Алейске, Заринске и Змеиногорске.

Непосредственно в 2018 году работы прошли в 235 дворах и 34 общественных территориях на сумму 570 млн рублей. Сегодня завершены уже все работы.

В Барнауле благоустроили Нагорный парк, пешеходную зону улицы Молодежной, Сквер Химиков, площадь Мира, Ленинградскую аллею, Сквер Адмирала Кузнецова. В Бийске — Бульвар Петровский и Бульвар 50 лет ВЛКСМ, в Новоалтайске Бульвар Землянова, Белокурихе — общественную зону и сквер Академика Мясникова, Рубцовске — набережную и парк, Алейске — площадь, парк и аллею, Заринске — центральную площадь и сквер, Славгороде — Аллею Победы и парк, Яровом — Музейную площадь и парк, Горняке — две общественные зоны и парк, Степном озере — аллею.

"Да, у нас были вопросы к подрядчикам в Камне-на-Оби, Горняке, Новоалтайске. Выявлять нарушения помогли и местные жители, и общественники, которые активно включились в работу. Подчеркну, что некачественно выполненные работы не принимались и не оплачивались", — прокомментировал Андрей Голубцов.

В следующем году край планирует получить по программе 800 млн рублей. Уже подготовлен предварительный перечень объектов.

Но край благоустраивали не только за счет федеральной программы. В 2018 году из краевого бюджета было выделено 30 млн рублей на села. В Троицком вместо пустыря появился многофункциональный стадион, в Завьялово, Ребрихе и Краснощеково обустроены парки. Такая же работа будет проведена и в 2019 году.

Вывоз мусора

2018-й стал годом подготовки ещё одного важного коммунального процесса. Со следующего года в крае по-новому заработает система вывоза мусора. Регион поделен на семь территориальных зон, для каждой по конкурсу была выбрана компания — региональный оператор. Он будет отвечать за всю логистику по вывозу твердых коммунальных отходов в зоне. В Барнауле оператор приступил к работе 15 декабря, в Бийске и Белокурихе ещё 1 ноября. Остальные начнут работу с 1 января 2019 года.

"Мусорная реформа предполагает наведение порядка не только с вывозом ТКО, но и его переработкой и правильной утилизацией. Это вопрос не одного года. Но для начала главная задача — не сделать хуже, чем сейчас. Операторам потребуется время на отладку системы. Краевая власть пристально следит за исполнением обязанностей этих компаний. Мы пытаемся сделать все максимально понятно и без стрессов для жителей", — рассказал представитель Минстройтранса.

Он подчеркнул, что операторы не имеют права брать плату за вывоз мусора там, где вывоз ещё не осуществляется. И власти будут это строго контролировать.

Для каждой зоны будет определена стоимость услуги по вывозу мусора. Она составит от 30 до 60 рублей на человека в месяц. Только лишь в Славгородской зоне стоимость 112 рублей. Это связано с удаленностью полигона, операторам придется транспортировать отходы дальше, чем коллегам из других зон.

На самом деле жители многоквартирных домов могут даже не заметить перемен. Мусор у них вывозился и раньше, платить за эту услугу они тоже привыкли. В частном секторе ситуация иная, ведь во многих населенных пунктах вообще никогда не было централизованного вывоза мусора. Люди либо сами вывозили свое "добро" на местные полигоны, либо просто выбрасывали мусор на стихийные свалки. Собственно, для того по всей стране и проводят мусорную реформу, ведь объем несанкционированных свалок огромен. Только Алтайский край в год образует 4,7 млн тонн мусора. Централизованно вывозится не более 40%, то есть всё остальное остается в наследство нашим потомкам.

В ближайшие годы в регионе должно появиться шесть новых современных полигонов, 50 мусороперегрузочных станций и мусоросортировочных линий и почти 45 тысяч контейнеров для сбора отходов.

Планы властей на 2019 год не менее масштабные, чем в 2018-м. И, по словам Голубцова, важно, что жители не остаются в стороне, ведь именно для них это все и делается.