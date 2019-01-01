Главным российским фильмом 2018 года является картина о спорте "Движение вверх", над которой работал режиссер Антон Мегердичев. Об этом сказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в интервью агентству НСН.
По его словам, в целом для российского кино итоги года стали "вполне благополучными" из-за фильма "Движение вверх", так как именно он добился "большого успеха".
Разлогов также отметил, что помимо этой ленты в 2018 году вышли еще несколько фильмов со средним коммерческим успехом. В частности, к ним можно отнести картины "Лед", сиквел "Трех богатырей" и "Тренер". А вот 2019-й может быть не столь успешным: "Вопрос в том, насколько успех можно будет подкрепить в следующем году, потому что не вижу какого-то суперхита", — сказал киновед.
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