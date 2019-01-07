Продолжаем рассказывать о том, какие изменения произошли в городах и селах Алтайского края в рамках реализации программы "Комфортная городская среда". Подробности вы можете посмотреть в нашем спецпроекте. А сегодня мы рассказываем о городах Горняк и Заринск.

Горняк

Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" небольшой алтайский город Горняк теперь имеет 14 отремонтированных дворов многоквартирных домов и сразу три новые общественные территории.

Дворы

По словам главы администрации Горняка Людмилы Волковой, на 2018 год в программе было запланировано 15 дворовых территорий. На 14-ти работы проведены в срок, а вот с последней подрядчик из-за большого объема работ и погоды не успел, двор будет окончательно благоустроен только в следующем году. На остальных же теперь новые тротуары, асфальтированные въезды, скамейки, урны и освещение. Всего в Горняке 138 многоквартирных домов, в них проживает 4,7 тысячи человек. По информации властей, значительная часть площадей дворовых территорий имеют асфальтобетонное покрытие, которое находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Многие дворы заросли кустарниками, сорной травой, нет контейнерных площадок для сбора мусора, обустроенных парковок. Несколько лет назад в городе проводился ремонт дворов, однако большая часть находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает современным требованиям.Людмила Волкова отметила, что город рассчитывает ремонтировать хотя бы по 10 в год.

Общественные территории

По программе благоустраивали две территории плюс ещё одну по подпрограмме по улучшению парков малых городов. Хотя слово "благоустраивали" тут не подходит. Территории буквально создали с нуля.Так, по улице Миронова рядом с детским садом "Сказка" появилась новая детская площадка. Долгие годы на её месте было что-то вроде площадки, но уж очень устаревшей. Теперь это современный игровой комплекс, огороженный и освещенный. Эта территория находится в северной части города, застроенной многоэтажными домами. "Детей здесь очень много. Мы ещё не успели убрать все строительные ленты, как на площадку уже сбежались ребятишки", — рассказала Людмила Волкова.

Второй объект — спортивный комплекс на улице Кирова, рядом со стадионом. Здесь обустроили летние баскетбольную и минифутбольную площадки, зимой обустроили каток. "У нас есть хоккейная коробка для игр хоккеистов, нам давно нужен был каток для населения. Теперь он появился. Объект будет использоваться круглый год", — добавила глава администрации Горняка.

Также тут установлены уличные тренажеры.

И третий объект, уже по программе благоустройства парков малых городов, — это игровой комплекс в городском парке. Его открыли ещё летом.

Всего на программу городу было выделено 13 млн рублей, финансово вложились и федеральный, и краевой, и городской бюджеты. На следующий год власти также надеются попасть в программу. В планах отремонтировать хотя бы одну общественную территорию — место в центре города между домом культуры и музеем.

"Конечно, люди положительно оценивают такие изменения. Что важно, жители активно участвовали в обсуждении проектов для своих дворов, когда требовалось помочь в расчистке территории от сорняков и мусора — помогали", — подытожила Людмила Волкова.

В 2018 году в г. Горняк в рамках программы "Комфортная городская среда" отремонтировано: 15 дворов, открытая зона по улице Миронова, 132д, пешеходная зона по Кирова, городской парк в границах улиц Кирова и Миронова.

Заринск

Заринск стал одной из территорий Алтайского края, где все работы по программе "Комфортная городская среда" были выполнены даже раньше назначенного срока.

В этом году в рамках программы в городе отремонтировали 11 дворов жилых домов. Дом № 7 по ул. Металлургов — один из немногих, где жильцы выказали желание вложить свои средства, чтобы помимо основного перечня работ были проведены дополнительные. В итоге во дворе этого дома не только уложен свежий асфальт, но и расширена проезжая часть, оборудована автомобильная парковка, а на детской площадке появились новые игровые комплексы.Также в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" ремонтируются и благоустраиваются места общего пользования.

В частности, к удовольствию горожан, обновилась городская площадь. Здесь ООО "Алтайская региональная строительная компания" уложило тротуарную плитку и бортовые камни. Сумма контракта составила 334 тысячи рублей.

Кроме этого, продолжилось преобразование городского сквера по адресу проспект Строителей, 26. Напомним, работы по обустройству этой площадки были начаты в 2017 году также по программе "Формирование современной городской среды". Почти полтора миллиона было направлено на выполнение работ по расчистке территории, приобретению и укладке плитки, установке парковых скамеек, фонарей, посадке рябин, берёз и подключению WI-FI. Рядом высажены рябиновая, березовая, яблоневая и хвойная аллеи. Появились в парке и уличные тренажеры. В итоге теперь город имеет уютный и функциональный парк, где можно отдохнуть и позаниматься спортом.

Планы на 2019-й

В Заринске уже строят планы по участию в программе на 2019 год. В настоящий момент подано 28 заявок на включение в перечень дворовых территорий на 2019 год. При этом в первоочередном порядке в программу обещают включить 11 дворов, которые не вошли в 2018 году.

Всего планируется отремонтировать 23 придомовых территории и два общественных места. Общая стоимость работ будет порядка 30 миллионов рублей. При этом кроме федеральных и краевых средств обязательна доля софинансирования собственников домов и 1% доля софинансирования городского бюджета.

В течение зимы специалисты комитета по строительству и архитектуре Заринска обязаны провести все необходимые работы, составить дефектные акты, выполнить сметы и дизайн-проекты, чтобы в теплое время года можно было приступить к выполнению ремонтов.

Какие общественные места будут благоустраиваться в 2019 году, будут также решать горожане. Сейчас в предварительный список включены 23 территории.

В 2018 году в городе Заринск в рамках программы "Комфортная городская среда" отремонтировано: 11 дворов, Центральная площадь "проспект Строителей, 22/7", территория сквера напротив дома на Строителей, 26.