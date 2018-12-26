Фото: На смену старому лесу приходит молодой — это результат работы лесоводов
Уходящий 2018 год войдет в историю лесной холдинговой компании "Алтайлес" как год очередного роста, связанного с развитием глубокой переработки древесины и внедрением альтернативных источников энергии.
Почти стопроцентная переработка древесины
С момента основания лесная холдинговая компания "Алтайлес" держит курс на глубокую переработку. 80% древесины перерабатывается на заводах компании. С запуском Павловского ДОКа в 2019 году этот показатель составит 92%. Это значит, что компания не экспортирует древесину в круглом виде. Более того, Павловский ДОК сделает цикл от заготовки древесины до ее переработки полностью замкнутым и безотходным, что даст возможность использовать лесной ресурс максимально эффективно.
Новый комбинат расположен в с. Павловск Павловского района. Технология производства плит МДФ предполагает использование только отходов — щепы, опилок, порубочных остатков, а также низкосортной древесины.
Объем выпускаемой продукции составит 250 тыс. м3 в год. Продукция ориентирована на внутренний и зарубежный рынок.
Фото: Павловский ДОК в цифрах и фактах
Еще одним шагом в сторону глубокой переработки древесины и развития биоэнергетики стал запуск цехов по производству биологически чистого топлива, получаемого из древесных опилок — топливных брикетов и пеллет. Это современная альтернатива классическим дровам, углю и газу, которая уже сейчас широко используется в европейских странах и постепенно завоевывает расположение потребителей по всему миру. При горении они не выделяют никаких вредных или токсичных веществ, обладают большой теплоотдачей, а получаемая после сгорания зола является прекрасным удобрением.
Мощность оборудования для производства топливных пеллет позволяет выпускать до 24 тысяч тонн биотоплива в год, объём переработки древесных остатков при этом составит до 60 тысяч кубометров ежегодно. Пресс для производства брикетов позволяет изготовить до 5 тонн продукции за смену. Качество выпускаемой продукции уже оценили не только в России, но и в странах Европы и Азии.
Дома по всему миру
Общемировой тренд на экологичное жилье способствует развитию еще одного направления компании – производства домов из клееного бруса. Популярность и востребованность технологии подтверждают цифры: ежегодно объемы производства домокомплектов в компании растут на 20-25%. В 2018 этот показатель достиг 30% по отношению к прошлому году. Несколько домов уже построены в Новой Зеландии, Вьетнаме, а в следующем году планируются поставки в Южную Америку. Что касается России, то здесь дома производства "Алтайлес" есть во многих регионах – от Калининграда до Владивостока.
К тому же "Алтайлес" поставил собственный рекорд по производству сопутствующей продукции для домокомплектов: окна, двери и лестницы – 20%, погонажные изделия — 120%.
Сохранить и приумножить
Перевыполнение планов по лесовосстановлению и противопожарному обустройству лесов останется приоритетной задачей лесной холдинговой компании "Алтайлес".
В уходящем году создано 344 га лесных культур, произведено содействие естественному возобновлению леса на площади 3,3 тыс. га, а также проведено комбинированное лесовосстановление на площади 635 га. На протяжении 11 лет холдинг "Алтайлес" проводит лесовосстановительные мероприятия с перевыполнением планов. Цель компании – к 2020 году полностью зарастить лесные площади, уничтоженные лесными пожарами двухтысячных годов.
Фото: На 8 лесных питомниках ежегодно выращиваются миллионы сеянцев сосны и лиственницы — основных лесообразующих пород Алтайского края
Значительные успехи достигнуты и в противопожарной деятельности. Для того, чтобы сберечь лес для будущих поколений в компании используются все методы защиты от пожаров – наземный, авиационный и космический. К слову, сложившаяся в регионе система охраны лесов от пожаров считается одной из лучших в стране. При первом же выбросе дыма лесники сообщают на пост диспетчеру координаты пожара. Собрав всю информацию, диспетчер определяет на карте точное место и поднимает по тревоге бригаду пункта сосредоточения противопожарного инвентаря. В этом году усилиями специалистов "Алтайлес" было потушено 144 пожара в приобских и ленточных борах. В среднем площадь одного пожара составила полгектара.
Фото: На базе компании действует мощная система охраны лесов от пожаров. Количество техники, оборудования и специалистов, занятых на обнаружении и тушении лесных пожаров, в разы превышает установленные законом нормативы
Сервис "Честный куб"
С января 2018 года компания "Алтайлес" запустила удобный сервис по продаже и доставке колотых дров собственного производства "Честный куб". Теперь получить честный куб качественных дров по честной цене и в кратчайшие сроки можно всего лишь позвонив по единому телефону 8 (3852) 99-77-67.
СПРАВКА О КОМПАНИИ. В состав лесной холдинговой компании "Алтайлес" входит 16 предприятий деревообрабатывающей отрасли Алтайского края (в том числе 6 заводов), на которых занято около 4000 сотрудников. Площадь арендуемых компанией лесных участков насчитывает 1 млн. 434 тыс. га земель, что составляет 31,2% от общей площади регионального лесного фонда. За 11 лет работы компания инвестировала более 10 млрд. руб. в высокотехнологичные производства. Помимо этого, ежегодный вклад компании в охрану и защиту лесов составляет 300 млн. руб., в лесовосстановление — 150 млн. руб.