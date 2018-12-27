Уходящий год предприятие провожает, достигнув максимального годового выпуска грузовых вагонов — почти 9 800 единиц. За достижение высоких производственных показателей поощрены лучшие работники завода.
Один из них – Александр Меер, помощник начальника рамно-заготовительного цеха. Вся его карьера связана с этим цехом, где в 1979 году после окончания Красноярского политехнического института он начинал работать мастером. Сейчас главная забота помощника начальника цеха – жизнеобеспечение цеха, исправное техническое состояние всех его помещений, конструкций и сооружений. Рамно-заготовительный состоит из четырех пролетов длиной по 400 метров каждый. Здесь закладывается основа вагона, и от бесперебойной работы цеха напрямую зависит производственный ритм всего предприятия. Поэтому все необходимые ремонты стен, крыши, крановых путей, инженерных коммуникаций, текущие и капитальные, нужно организовать и провести без остановки производства. Эта филигранная работа ведется Александром Юрьевичем в тесной связи с энергетиком и механиком цеха, вспомогательными службами завода. Так, например, был проведен капитальный ремонт с полной заменой оборудования двух трансформаторных подстанций цеха.
За особый вклад в развитие предприятия Александр Меер, а также Александр Киселев, наладчик автоматических линий и агрегатных станков механосборочного цеха, занесены в Книгу Почета Холдинговой компании "Сибирский Деловой Союз".
В торжественной обстановке под аплодисменты коллег заслуженные награды – почетные звания холдинговой компании СДС "Заслуженный работник", "Ветеран", нагрудные знаки "За труд и верность", "За особый вклад в развитие компании", "Надежда и опора", почетные грамоты и благодарственные письма – получили еще 35 лучших работников завода по итогам года.
Стоит отметить, что награды вручаются тем работникам производственных подразделений, чьими умелыми руками сделаны алтайские вагоны. Это особенность награждения по итогам года на "Алтайвагоне".
Для справки: АО "Алтайвагон" – российский разработчик и производитель грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. С долей рынка 12% занимает третье место в России. Входит в состав холдинговой компании "СДС-Маш". Продукцию АО "Алтайвагон" выбирают операторы грузовых железнодорожных перевозок России, Казахстана, Беларуси, Балтики.
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