Первая волна паводка в Алтайском крае пройдена без потерь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщил на аппаратном совещании у губернатора начальник регионального главка МЧС Александр Макаров, ущерба край не понес.

"Благодаря своевременным превентивным мероприятиям, которые провели краевые власти и муниципалитеты, удалось минимизировать последствия первой волны паводка. Не было подтоплено ни одного жилого дома. Вместе с тем, обстановка складывалась серьезная. В Рубцовске, Алейске и в Тальменском районе было зарегистрировано повышение уровня воды, при этом в городах — выше критического. Построенные инженерные сооружения – дамбы – позволили существенно поднять критический уровень воды, не допустить ее разлива и подтопления населенных пунктов. При зафиксированном в первую волну уровне подъема воды без превентивных мероприятий в зону подтопления попало бы более 130 жилых домов. В Тальменском районе провели взрывные работы, которые позволили ликвидировать затор и снизить уровень воды", — констатировал он.

Что касается второй волны паводка, которая обычно приносит региону куда более серьезные проблемы, то ее начало ожидается в конце мая.

"С 16 по 18 апреля будет проведено всероссийское учение, на котором будут отработаны вопросы прохождения второй волны паводка и организация проведения пожароопасного периода", — добавил Александр Макаров.