Автомобильный мост смыло паводком в Онгудайском районе Республики Алтай – в результате также пострадали линии связи и опоры линий электропередачи, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Частичное разрушение переправы через реку Малый Ильгумень произошло в селе Хабаровка. "Проезда нет, отрезанным от транспортного сообщения осталась часть села, в которой находятся 20 домов. При смыве моста был поврежден воздушный переход волоконно-оптического кабеля, в настоящий момент связь восстановлена. В этом же микрорайоне подмыло опоры линии электропередачи", – заявили в экстренном ведомстве.
Ранее сообщалось о повреждении других мостов из-за паводка. Напряженная ситуация наблюдается сразу в нескольких районах Горного Алтая.
Также в МЧС информировали о подмытии нескольких участков дорог.
Кроме того, вторая волна паводка угрожает и районам соседнего Алтайского края.
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