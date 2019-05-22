Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на ближайшие сутки – в регионе прогнозируются ливни, грозы, которые могут сопровождаться подъемом воды, а затем вероятны заморозки.
"В Алтайском крае местами в предгорьях в период со второй половины дня 22 мая до второй половины 23 мая ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, что может обеспечить в этот период дополнительные подъемы уровней воды в реке Чарыш. В Алтайском крае 23 и 24 мая при прояснениях ожидаются заморозки 0...-2 градуса", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Кроме того, в крае в период с 23 по 27 мая местами сохранится высокая пожароопасность, а в Кулундинском, Славгородском и Ключевском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Напомним, что вторая волна паводка уже дает знать о себе в Усть-Канском районе Республики Алтай и Чарышском районе Алтайского края. Из-за обильных осадков произошел подъем воды в реке Чарыш, что обернулось подтоплениями.
Ситуация находится на контроле МЧС и властей.
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