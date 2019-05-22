Обстановка находится на контроле спасателей и местных властей / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Вторая волна паводка начинается в Алтайском крае – в данный момент в зоне риска находится село Чарышское, где уже зафиксированы подтопления.
По состоянию на 06:00 22 мая уровень воды гидропоста составила 219 сантиметров при критической отметке 180 сантиметров. Подтоплены восемь приусадебных участков.
Как сообщили в региональном главке МЧС России, в ближайшие дни на территории соседней Республики Алтай ожидаются сильные осадки, в связи с чем возможен подъем воды в реке Чарыш у села Чарышское.
"В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю начал работу оперативный штаб, организован контроль обстановки и выполнения превентивных мероприятий. В зоне предполагаемого подтопления работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, для проведения мониторинга и сбора информации на место также направлена оперативная группа Главного управления", – добавляют в экстренном ведомстве.
Информация о возможном осложнении обстановки в настоящее время доведена до глав сельских поселений. На территории Чарышского района введен режим повышенной готовности.
Население информируют о складывающейся обстановке. Также жителям сообщают о подготовленных на случай эвакуации пунктах временного размещения.
Комментарии
а в Оби вода падает
С китайцами поделимся и вообще мост не нужен через Обь