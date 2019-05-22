Паводковая обстановка обострилась в Горном Алтае – в Усть-Канском районе нарушено транспортное сообщение.
Как сообщили в республиканском главке МЧС России, накануне в результате продолжительного выпадения обильных осадков в Усть-Канском районе наблюдалось повышение уровня воды в реке Чарыш и осложнение паводковой обстановки.
22 мая уровень воды значительно снизился. В населенном пункте Усть-Кумир вода отступила в русло, подтопленных приусадебных участков и жилых домов нет. Ведутся работы по восстановлению транспортного сообщения.
Так, остается подмытым подъезд к автомобильному мосту в селе Усть-Кумир через реку Чарыш. Без транспортного сообщения пока остаются населенные пункты Талица и Санаровка, имеется пешеходное сообщение.
Из-за перелива воды через дорожное полотно было ограничено движение для легкового транспорта до сел Владимировка и Коргон. Проведены мероприятия по сооружению защитной дамбы в селе Усть-Кумир.
С 02:00 часов ночи 22 мая наблюдается понижение уровня воды в реке Чарыш. Транспортное сообщение с селами Владимировка и Коргон восстановлено для всех видов транспорта.
Из-за опасности разрушения, остается ограниченным движение для всех видов транспорта по автомобильному мосту через реку Чарыш.
Всего в проведении противопаводковых мероприятий задействовано 50 человек, 18 единиц техники, четыре плавсредства, из них от МЧС России – 21 человек, пять единиц техники, два плавсредства.
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