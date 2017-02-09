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Пойдет ли Алексей Навальный на выборы президента России?

, ИА "Амител"
Оппозиционер не смог избавиться от уголовного срока


Известный российский оппозиционер, 40-летний Алексей Навальный еще в конце прошлого года объявил о своем желании баллотироваться на выборах президента России в 2018 году. Прошлые выборы он пропустил из-за наличия у него условной судимости за хищение средств КОГУП "Кировлес". Однако дело "Кировлеса" было пересмотрено, и на днях его вновь признали виновным. Может ли он теперь пойти на выборы?

1
Он собирался на выборы?

Да, об этом Алексей Навальный сообщил в видеообращении к россиянам в середине декабря 2016 года.

"Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной", — сказал он тогда.

В некоторых городах страны уже начали разворачиваться штабы в его поддержку.

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2
Сможет ли он выдвинуть свою кандидатуру после нового приговора?

Нет, теперь у него нет такой возможности.

По закону о выборах президента России не имеет права быть избранным "осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление".

Статья 160 ("Присвоение или растрата"), часть 4, по которой осудили Навального, является тяжкой.

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3
Что сказал по поводу выборов и своего уголовного дела сам Навальный?

Навальный — оптимист. Сразу после того, как суд признал его виновным, он заявил журналистам, что не намерен отказываться от участия в выборах.

Защита Навального уже сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Сам оппозиционер уверен: ему удастся добиться отмены приговора.

4
А что там с его уголовным делом? За что осудили Навального?

Судебное дело "Кировлеса" — это история в несколько лет.

Первый раз приговор по делу был вынесен еще в 2013 году. Тогда суд приговорил Навального к реальному сроку за хищение нескольких тысяч кубометров лесопродукции у кировского государственного предприятия. Но позже наказание смягчили до условного со штрафом.

Защита Навального подала обращение с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ в феврале 2016 года встал на сторону Навального.

Верховный суд после этого отменил приговор. Но дело было направлено на пересмотр. И вот в феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет условно. Во внимание приняли уже отбытый до обжалования срок. Таким образом, до окончания срока ему осталось полтора года.

Выборы президента должны состояться в марте 2018 года.


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    Партнёры

    Комментарии

    9.02.2017 13:23
    Император

    Смысла нет, за него еденицы проголосуют, только сетевые хомячки, у Касьянова тоже много надежд было, но провалился с треском, а ведь он был премьера министром когда то и население его знает, а Навального знают только блохеры, поэтому у него поддержка будет ещё меньше.

    0  0
    9.02.2017 13:25
    - гость -

    Навальный на выборах мэра Моськи набрал 27% так то.

    0  0
    9.02.2017 13:33
    Алекс

    По Конституции может участвовать в выборах! Понятно, что обратится в Конституционный суд, но ему запретят. Затем ЕСПЧ отменит приговор, но власть опять зассыт! Почему Путин и компания панически боятся Навального - он не будет играть в поддавки и используя возможности кандидата будет обличать, а это опасно...

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