Первый тур выборов президента России в 2018 году по закону должен состояться во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. Получается, что в следующем году эта дата выпадает на 11 марта. Почему выборы президента хотят перенести и на какое число, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Этот праздник выпадает на выходной день и был бы удобен для проведения выборов, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который оказался в числе тех, кто поддерживает идею переноса. Также Володин отметил, что это обстоятельство может дать дополнительный стимул для избирателей прийти на выборы, исполнив свой гражданский долг.
Другие депутаты тоже высказались в пользу переноса, назвав удачным совпадение выборов с патриотическим праздником, поскольку на этом фоне выборы "будет проводить легче".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент никакой позиции относительно переноса еще не сформировано. Он добавил, что ясность в этом вопросе появится в "обозримой перспективе". Но это предложение сенаторов уже поддержала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Читайте также: Почему в Кремле хотят рекордной победы Путина на выборах президента в 2018 году?
"С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре, за сто дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две не помешают", – сказала Памфилова.
Да, вы правы. С этой инициативой выступили члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков. Володин лишь поддержал эту идею и рассмотрел в ней дополнительные плюсы.
Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов на избирательную тему, среди которых была и тема переноса выборов на 18 марта. При этом автор поправок сенатор Клишас уверяет, что не имел в виду Крым. Они предложили перенести выборы на более поздний срок, чтобы качественно подготовиться к выборам.
Среди других поправок были отмена открепительных талонов, расширение допуска наблюдателей, введение штрафов за голосование одного и того же лица и "разукрупнение" участков.
Комментарии
"Почему выборы президента РФ предлагают перенести и на какую дату?"
Потому что от корыта оторваться уже не в состоянии.
Первый этап голосования предлагают объединить с трехлетней годовщиной присоединения Крыма к России – 18 марта.
ага, хотят сыграть на патриотических чувствах населения кстати как там по поводу Русской весны и Новороссии, проект уже закрыт
кстати как там по поводу Русской весны и Новороссии, проект уже закрыт --- проект Новороссия не состоялся
9.03.2017 13:21 - гость -
дык ты и спроси у аффтороф русской весны, персонажи там известные
А может выборы провести в день трагедии в "Норд-Осте" или Беслане? В день взрыва нашего самолёта с туристами над Синаем? И т.д. и т.д. и т.д. и т.д....
А какая разница, когда проводить этот цирк, если результат известен уже сегодня?
Лучше 1 апреля. День Дурака - самый подходящий день для такого шоу.
Надо признать - сильный ход, перенос на 18 марта. Ведь других козырей нет...
"Почему выборы президента РФ предлагают перенести и на какую дату?" -------------
Потому что клал(и) он(и) на Конституцию!
... (не) руку!
Отличный день 18 марта:либерасты,что против присоединения Крыма,будут заходить на участки для выборов с перекошенными мордами.
- гость - 9 марта 2017 г. 14:21
если плешивая рожа будет кандидатой - нефиг тудой ходить!
СОК 9 марта 2017 г. 14:23
если плешивая рожа будет кандидатой - нефиг тудой ходить!
а как-же слушатель йельского университета юрист леха зря что-ли штабы по всей территории РФ открывает
Ну и пусть остаются дома со своими перекошенными мордами.
если плешивая рожа будет кандидатой - нефиг тудой ходить!
Лошадь в попоне прискакала. Выгнал Никитин идиота . Долго терпел.
Я хочу видеть президентом РФ-Медведева Дмитрия Анатольевича!
Лёха уж столько лет как не юрист."Заинтересованное" ( с братьями и друганами) участие юристов в коммерческой деятельности государство не одобряет.
9.03.2017 14:23 СОК
Не пались cdjbv южно-украинским говором. Ходок на майданы из тебя только, а не ходок на выборы.
- гость - 9 марта 2017 г. 14:37
Не подобається пiвденно-українська мова - не слухай!