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Почему выборы президента РФ предлагают перенести и на какую дату?

, ИА "Амител"
Голосование в 2018 году должно состояться 11 марта. Если этот день будет рабочим, то выборы должны перенести


Первый тур выборов президента России в 2018 году по закону должен состояться во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. Получается, что в следующем году эта дата выпадает на 11 марта. Почему выборы президента хотят перенести и на какое число, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
На какое число предлагают перенести выборы президента?
Первый этап голосования предлагают объединить с трехлетней годовщиной присоединения Крыма к России – 18 марта.


Этот праздник выпадает на выходной день и был бы удобен для проведения выборов, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который оказался в числе тех, кто поддерживает идею переноса. Также Володин отметил, что это обстоятельство может дать дополнительный стимул для избирателей прийти на выборы, исполнив свой гражданский долг.

Другие депутаты тоже высказались в пользу переноса, назвав удачным совпадение выборов с патриотическим праздником, поскольку на этом фоне выборы "будет проводить легче".
2
Эту идею уже одобрили?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент никакой позиции относительно переноса еще не сформировано. Он добавил, что ясность в этом вопросе появится в "обозримой перспективе". Но это предложение сенаторов уже поддержала глава Центризбиркома Элла Памфилова. 

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"С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре, за сто дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две не помешают", – сказала Памфилова.

3
Кажется, уже кто-то предлагал перенести выборы на 18 марта?

Да, вы правы. С этой инициативой выступили члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков. Володин лишь поддержал эту идею и рассмотрел в ней дополнительные плюсы.

Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов на избирательную тему, среди которых была и тема переноса выборов на 18 марта. При этом автор поправок сенатор Клишас уверяет, что не имел в виду Крым. Они предложили перенести выборы на более поздний срок, чтобы качественно подготовиться к выборам.

Среди других поправок были отмена открепительных талонов, расширение допуска наблюдателей, введение штрафов за голосование одного и того же лица и "разукрупнение" участков.

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    Комментарии

    9.03.2017 13:16
    СОК

    "Почему выборы президента РФ предлагают перенести и на какую дату?"

    Потому что от корыта оторваться уже не в состоянии.

    0  0
    9.03.2017 13:19
    - гость -

    Первый этап голосования предлагают объединить с трехлетней годовщиной присоединения Крыма к России – 18 марта.

    ага, хотят сыграть на патриотических чувствах населения кстати как там по поводу Русской весны и Новороссии, проект уже закрыт

    0  0
    9.03.2017 13:21
    - гость -

    кстати как там по поводу Русской весны и Новороссии, проект уже закрыт --- проект Новороссия не состоялся

    0  0
    9.03.2017 13:27
    - гость -

    9.03.2017 13:21 - гость -

    дык ты и спроси у аффтороф русской весны, персонажи там известные

    0  0
    9.03.2017 13:57
    - гость -

    А может выборы провести в день трагедии в "Норд-Осте" или Беслане? В день взрыва нашего самолёта с туристами над Синаем? И т.д. и т.д. и т.д. и т.д....

    0  0
    9.03.2017 14:01
    - гость -

    А какая разница, когда проводить этот цирк, если результат известен уже сегодня?

    0  0
    9.03.2017 14:02
    - гость -

    Лучше 1 апреля. День Дурака - самый подходящий день для такого шоу.

    0  0
    9.03.2017 14:10
    Алекс

    Надо признать - сильный ход, перенос на 18 марта. Ведь других козырей нет...

    0  0
    9.03.2017 14:14
    - гость -

    "Почему выборы президента РФ предлагают перенести и на какую дату?" -------------

    Потому что клал(и) он(и) на Конституцию!

    0  0
    9.03.2017 14:16
    - гость -

    ... (не) руку!

    0  0
    9.03.2017 14:21
    - гость -

    Отличный день 18 марта:либерасты,что против присоединения Крыма,будут заходить на участки для выборов с перекошенными мордами.

    0  0
    9.03.2017 14:23
    СОК

    - гость - 9 марта 2017 г. 14:21

    если плешивая рожа будет кандидатой - нефиг тудой ходить!

    0  0
    9.03.2017 14:27
    - гость -

    СОК 9 марта 2017 г. 14:23

    если плешивая рожа будет кандидатой - нефиг тудой ходить!

    а как-же слушатель йельского университета юрист леха зря что-ли штабы по всей территории РФ открывает

    0  0
    9.03.2017 14:28
    то СОК

    Ну и пусть остаются дома со своими перекошенными мордами.

    0  0
    9.03.2017 14:31
    - гость -

    если плешивая рожа будет кандидатой - нефиг тудой ходить!

    Лошадь в попоне прискакала. Выгнал Никитин идиота . Долго терпел.

    0  0
    9.03.2017 14:31
    Кум

    Я хочу видеть президентом РФ-Медведева Дмитрия Анатольевича!

    0  0
    9.03.2017 14:34
    - гость -

    Лёха уж столько лет как не юрист."Заинтересованное" ( с братьями и друганами) участие юристов в коммерческой деятельности государство не одобряет.

    0  0
    9.03.2017 14:37
    - гость -

    9.03.2017 14:23 СОК

    Не пались cdjbv южно-украинским говором. Ходок на майданы из тебя только, а не ходок на выборы.

    0  0
    9.03.2017 14:43
    - гость -

    - гость - 9 марта 2017 г. 14:37

    Не подобається пiвденно-українська мова - не слухай!

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