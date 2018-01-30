Фото: Екатерина Смолихина. Amic.ru
18 марта 2018 года в России пройдут самые главные выборы последних лет — выборы президента. Вся самая актуальная информация о кандидатах, все последние новости с предвыборных полей, все правила голосования смотрите в проекте портала Amic.ru "Выборы президента — 2018". А пока рассказываем, будет ли на этих выборах досрочное голосование.
Такая возможность есть у некоторых категорий избирателей. По закону на выборах федерального уровня досрочно могут голосовать избиратели, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях либо в день выборов находятся в плавании или работают на полярной станции.
Что это за территории, когда именно там пройдет голосование, определяют региональные избирательные комиссии в зависимости от погодной ситуации. В Алтайском крае есть несколько отдаленных сел в Ельцовском, Змеиногорском и Краснощековском районах. Там живет всего около 100 человек.
Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова сообщила, что члены комиссии приедут в эти села, если сами жители не будут иметь возможности попасть на участок 18 марта. Если потребуется, приедут на лыжах, тяжелой технике или прилетят на вертолете.
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В целом досрочное голосование начинается 25 февраля, но в каждом регионе свои даты.
Если в день голосования человек не сможет прийти на свой участок по прописке, то он сможет проголосовать на участке по месту нахождения. Неважно, по работе он уехал, или это студент, прописанный в одном городе или селе, а живущий и учащийся в другом, или человек, который без прописки живет в другом месте.
Главное условие — написать заявление о желании проголосовать на другом участке. Как это сделать, портал Amic.ru подробно расписал в материале
Комментарии
Это не выборы - так как выбора у населения нет. Досрочка это элемент фальсификации поэтому будет!
все по Марку Твену "Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать."
отменить выборы -даешь царя пожизненно
"Есть вещи унизительные, противоестественные, каковыми сегодня являются эти выборы. Это стыдно и некрасиво. Я не могу изменить ситуацию, но меня не могут принудить участвовать в выборах." (с)
Вот бредятина! К примеру, у нас во время дежурства выход с территории запрещён. Думаю у пожарных, врачей и прочего дежурного персонала ситуация не лучше. Но поскольку данная категория лиц не находятся в плавании или не работают на полярной станции права голоса они лишаются. А вот алкаши из удаленных посёлков могут проголосовать и в другое время к ним даже приедут на лыжах, тяжелой технике или прилетят на вертолете.
Система просто не оставила ему другого выбора, кроме кампании по бойкоту нынешнего плебисцита по подтверждению полномочий Владимира Путина.
Мне показалось сегодня все посты на амике какие-то вежливые, это потому что никто не хочет попасть под статью 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды"?
отменить выборы -даешь царя пожизненно
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Так выборы уже отменили и царь уже пожизненный. 18 марта будет произведено театральное действо, чтобы в Европе и США не заявили, что у нас нет демократии.
Кандидат в президенты России президент России Владимир Путин и его доверенные лица не будут участвовать в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах.
Невозможно представить, чтобы Трамп, Макрон или Меркель проигнорировали дебаты. Потому как игнор дебатов – это не игнор соперников, это прежде всего игнор дотошных избирателей, тех, кто хотел бы посмотреть-послушать претендентов и его доверенных лиц....
Видимо, Путину не нужны голоса дотошных избирателей, предостаточно голосов и недотошных избирателей. Поэтому-то и решил бойкотировать дебаты.
Бойкот Путина чем-то похож на бойкот самих выборов, к которому призывает Навальный.
30.01.2018 12:52
- гость -
ну я про то бы не создавали вообще никогда больше видимость выборов
ну я про то бы не создавали вообще никогда больше видимость выборов
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Не, так нельзя! Путина же на западе узурпатором объявят, за руку здороваться не будут, а может и совсем решат, что в Россию нужно нести демократию Так что спектакль "Выборы" всё таки придётся посмотреть.
Надеюсь ЕС И США задавят нас санкциями и народ наконец то начнет что то делать для улучшения своей жизни
30.01.2018 13:11
- гость -
Надеюсь ЕС И США задавят нас санкциями и народ наконец то начнет что то делать
Не, санкциями они даже Кубу за 60 лет не задавили. А может ЕС И США задавят нас с помощью военной силы и народ наконец то пойдет воевать?
Санкциями нас уже 3 года назад задавили. Просто мы не заметили
вам повезло если не заметили,а я вот вижу все больше плакатов "аренда и продаю". И цена аренды подает, многие владельцы коммерческой недвижимости готовы сдавать помещения лишь бы арендатор оплачивал все расходы на содержание...
Все на перевыборы, дадим легитимность наичестнейшему еще на 6 лет, для поднятия пенсионного возраста!
не пнет так как боится и еще не доведен совсем до отчаяния
было бы кому пнуть, а то армию он купил, не зря же им такие зар.платы загнул они за него и собственным народом если надо воевать пойдут
Вот ведь привязались к Путину. Можно подумать, что если Вас выбрали бы, то было бы лучше. Нормальный президент. Да, есть недостатки, но и достоинств много. Возьмите и предложите что-либо нормальное, а то только ныть и можете. Задолбали
30.01.2018 13:48
- гость -
Как я вас таких люблю! вас обос*ышь, а вам божья росса