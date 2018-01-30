То есть кто-то все же сможет проголосовать досрочно?

Такая возможность есть у некоторых категорий избирателей. По закону на выборах федерального уровня досрочно могут голосовать избиратели, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях либо в день выборов находятся в плавании или работают на полярной станции.

Что это за территории, когда именно там пройдет голосование, определяют региональные избирательные комиссии в зависимости от погодной ситуации. В Алтайском крае есть несколько отдаленных сел в Ельцовском, Змеиногорском и Краснощековском районах. Там живет всего около 100 человек.

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова сообщила, что члены комиссии приедут в эти села, если сами жители не будут иметь возможности попасть на участок 18 марта. Если потребуется, приедут на лыжах, тяжелой технике или прилетят на вертолете.

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В целом досрочное голосование начинается 25 февраля, но в каждом регионе свои даты.