Фото: gdetraffic.com
В России почти 109 млн избирателей. Небольшое количество всё же не сможет прийти на участок по объективным причинам — болезнь, инвалидность. Но эти граждане имеют точно такие же избирательные права, как и все остальные. Портал Amic.ru расскажет, как именно эти люди смогут проголосовать на дому.
Закон четко определяет категорию избирателей, которые имеют право проголосовать, не приходя на участок:
- люди, которые не могут прийти по состоянию здоровья,
- люди с инвалидностью,
- находящиеся под домашним арестом или в СИЗО.
Имейте в виду, что комиссия может признать причину неуважительной, так что лучше не пытаться придумывать повод для надомного голосования. Если причина реальная, то ее должны признать уважительной. В противном случае обращайтесь на "горячую линию" Избирательной комиссии Алтайского края: 8 (3852) 36-30-62.
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Голосование на дому проводится в день выборов, 18 марта. Несколько членов комиссии (а с ними могут быть и наблюдатели, и сотрудники полиции) выезжают по адресам надомников со специальной переносной урной, обязательно опечатанной.
Дома у избирателя его рукой либо кем-то, кому это доверил избиратель (родственник, сосед), заполняются паспортные данные избирателя, ставится подпись о получении бюллетеня.
Если избиратель из-за инвалидности или состояния здоровья не может самостоятельно поставить галочку напротив фамилии своего кандидата, то это может сделать его родственник, сосед. Но членам комиссии это запрещено делать.
Ваш родственник, если у него нет уважительной причины и он не подавал заявление для голосования на дому, вместе с вами не сможет проголосовать дома. Ему придется идти на участок.
Избиратель, у которого есть уважительная причина (см. карточку "Кто имеет право голосовать дома?"), должен написать письменное заявление о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования (прийти в свою участковую комиссию) или обратиться устно (позвонить в свою участковую комиссию).
Это можно сделать лично, а также при помощи других лиц (например, если речь идет об избирателе с инвалидностью). Адрес и телефон своей комиссии можно узнать через сервис "Найди свой избирательный участок" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края или по телефону "горячей линии" краевого избиркома: 8 (3852) 36-30-62.
Участковая комиссия обязана такое обращение зарегистрировать в специальном реестре.
В заявлении надо будет сообщить свои ФИО, место жительства и причину невозможности прийти на участок. Если обращение делает другое лицо, то указываются и его данные.
В таких учреждениях за два дня до выборов составляется временный список избирателей. В день выборов организуется избирательный участок. Так что проголосовать можно будет даже в таких жизненных условиях. Паспорт при себе иметь обязательно.
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Комментарии
Да, все так! Каждые выборы для мамы вызываем. Проходит все без каких либо проблем.
Удивительно верная формулировка - голосование дома!
Одна из форм выражения своей позиции. Также бывает голосование на даче, на лыжах с семьёй, в гараже и т.д. Только эта форма выражения даст власти понять нашу позицию против этого цирка, называемого выборами
Пожилые люди со всей серьезность относятся к выборам и для них важно, чтобы к ним пришли с бланком для голосования.
Так выборы уже состоялись - не в том, конечно, смысле, что его выбрало большинство электората, а в том, что держатели контрольного пакета акций ЗАО РФ уже продлили Его полномочия. И сегодня нет силы - ни внутренней, ни внешней, - способной этот выбор отменить.
7.03.2018 07:53
Бора
сто пятьсот раз объясняли почему важно голосовать, но для таких как вы этого явно недостаточно.
хотя по науке как там, если с 5 раз не понимает, значит умственно отсталый индивид...
7.03.2018 07:53
Бора
если вы гражданин, то вы исполните свой гражданский долг.
а если нет, то и не отрывайте рот тогда про власть.