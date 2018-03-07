Как происходит голосование на дому?

Голосование на дому проводится в день выборов, 18 марта. Несколько членов комиссии (а с ними могут быть и наблюдатели, и сотрудники полиции) выезжают по адресам надомников со специальной переносной урной, обязательно опечатанной.

Дома у избирателя его рукой либо кем-то, кому это доверил избиратель (родственник, сосед), заполняются паспортные данные избирателя, ставится подпись о получении бюллетеня.

Если избиратель из-за инвалидности или состояния здоровья не может самостоятельно поставить галочку напротив фамилии своего кандидата, то это может сделать его родственник, сосед. Но членам комиссии это запрещено делать.

Ваш родственник, если у него нет уважительной причины и он не подавал заявление для голосования на дому, вместе с вами не сможет проголосовать дома. Ему придется идти на участок.