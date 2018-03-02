Пятница, 2 Март, 17:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,43
€ 68,88
577284
-14°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Вопрос дня



Как проголосовать на выборах президента России в другой стране

, ИА "Амител"
Как найти участок и какие документы потребуются

Фото: politeka.net


Не первый год во время больших выборов в России участки для голосования открываются и в других странах. Рассказываем, как найти участок в другой стране и что нужно сделать, чтобы проголосовать за пределами России.

1
Можно ли проголосовать за границей?
Да, можно.
Читайте также: Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке
2
В каких именно странах будут образованы участки?
Всего будет образовано 400 участков в 145 странах. В том числе в Белоруссии, Болгарии, Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Египте, Израиле, Ираке, Испании, Казахстане, Кипре, Киргизии, Китае, КНДР, Польше, США, Таиланде, Турции, Украине, Франции, Японии.
Читайте также: Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата
3
А будет ли досрочное голосование за рубежом?

Да, досрочное голосование за рубежом начинается 2 марта 2018 года.

В 11 странах (на единичных участках) можно будет проголосовать всем группам избирателей. Например, голосование в Австралии, помимо 18 марта, пройдет также 4 и 11 марта. 16 марта в Алжире, Афганистане, Белоруссии, Вьетнаме, Египте, Иордании, Катаре, Кувейте и Омане. И 17 марта в Бангладеш.

Еще в 74 странах будет организовано досрочное голосование для отдельных групп избирателей (в каждой стране в свою дату со 2 по 16 марта).

4
Как найти участок в другой стране?

Список участков в разных странах с указанием адресов и номеров телефонов можно посмотреть:

  • На сайте ЦИК России в разделе "Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации" (кликните на баннер "Выборы Президента Российской Федерации") или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России по номеру: +7 (495) 727-20-18 (ежедневно с 9 до 18 часов по московскому времени, с 9 марта 2018 года – круглосуточно).
  • В дипломатическом представительстве, консульском учреждении РФ в другой стране.
  • В МИД России.
  • В организациях Россотрудничества за рубежом.

Читайте также: Amic.ru вводит премодерацию комментариев до окончания выборов президента

5
Что надо сделать, чтобы проголосовать в другой стране?

Есть два варианта:

Заранее подать заявление. До 12 марта 2018 года это можно сделать лично, по месту нахождения (то есть даже не по прописке). Заявление лично от гражданина принимают во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях. Узнать их адреса можно на сайте Центральной избирательной комиссии в разделе "Найди свой избирательный участок" (выйти на него можно через кнопку "Избиратели" вверху на главной странице).

Еще заявление можно написать в любом филиале МФЦ. Или подать заявление через интернет-портал "Госуслуги". Этот вариант подходит тем, кто уже за границей. Но для этого надо быть зарегистрированным на портале.

Если не успели до 12 марта, то можно и после. С 13 марта и до 14:00 17 марта по местному времени подать заявление можно лично только в участковой избирательной комиссии и только по месту своей регистрации.

Устно на участке. Если гражданин не смог или не успел подать заявление о голосовании по месту пребывания, ему все равно дадут проголосовать на новом участке. Нужно будет просто прийти на участок в день выборов, 18 марта 2018 года, и сообщить комиссии о желании проголосовать здесь.

6
Какие документы надо иметь при себе?
Вам будет нужен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в иностранном государстве. Например, заграничный (служебный, дипломатический) паспорт.
Читайте также: Можно ли проголосовать на выборах без паспорта?
7
После написания заявления человек будет сразу в двух списках на двух участках или только в одном?
Как только человек пишет заявление, оно поступает в обработку. После избирателя вычеркивают из "старого" списка (в котором он всегда закреплен) и вносят в "новый список" (на участке, который он сам выбрал). Но это временно. К следующим выборам избиратель снова будет в "старом" списке.
Читайте также: Где и когда посмотреть дебаты кандидатов в президенты
8
А если я живу в другой стране, но хочу проголосовать в России?
Тогда вам нужно обратиться в участковую избирательную комиссию и написать заявление о голосовании 18 марта по месту нахождения. Сделать это можно до 7 марта.
Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

2.03.2018 07:49
- гость -

Лучше всего не ходить, а заняться более полезными делами.

0  0
2.03.2018 08:11
Александр88

Отличная статья, особенно для тех, кто пойдет на выборы в первый раз, я помню свои первое участие выборов, ничего не знал и куда вообще идти, сейчас все организовано на славу, ещё ни одни выборы не пропустил.

0  0
2.03.2018 08:18
Марина

Отлично, что все делают для упрощения голосования как дома, так и за границей. Спасибо что заботитесь о нас.

0  0
2.03.2018 08:47
Геноцид Эклеров

2.03.2018 07:49
- гость -
для тебя более полезное дело - это в носу поковырять. авось нефть добудешь.

0  0
2.03.2018 09:24
Геноциду

Видимо ты уже нашел, раз советуешь)

0  0
2.03.2018 09:26
Геноцид Эклеров

2.03.2018 09:24

какая то децкая отмазка - перевод стрелок)
школота, пошел на ...

0  0
2.03.2018 10:11
Даша Сибирячк

Чюствуеца постоянная забота о Нас! Спасибо!

0  0
2.03.2018 10:30
Геноциду

Твой коммент тоже умом не блещет. Может у тебя в голове вакуум.

0  0
2.03.2018 11:10
Геноцид Эклеров

2.03.2018 10:30


а совет безымянной анонимки чем заняться людям вместо голосования на выборах - это значит верх интеллекта?
оригинально мыслишь, чувачок, оригинально)
вас где вообще таких альтернативноодаренных изготавливают?
или вас при рождении сразу головой в пол принимают?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:31
Простудный сезон: в Алтайском крае эпидпорог по ОРВИ превышен уже на 34,6% 0
17:21
Два новых ФАПа торжественно открыли в селах Алтайского края 0
17:04
Мужчина с топором напал на автомобили в Бийске 0
16:58
Краевой суд максимально ужесточил наказание для новоалтайского полицейского 3
16:40
Барнаул поддержит зимнюю Универсиаду в Красноярске праздничным концертом 0
16:26
Сиделка украла у барнаульской пенсионерки около миллиона рублей 0
16:16
Кадыров предложил назвать новую ракету в честь алтайского летчика Пешкова 6
16:08
"И чиновники тоже что-то делают": губернатор Карлин о работе власти 4
15:53
Австралийский пловец побил мировой рекорд в 99 лет 3
15:42
Ремонт дорог в городе Новоалтайске заказали на 100 миллионов рублей 1
15:26
Барнаульский клуб "Коммунальщик" не попал на сборы из-за нехватки денег 3
15:18
Бийские полицейские спасли из горящего дома пятерых человек 0
15:05
"Народный" мэр Барнаула Барсик вновь стал одним из популярных котов России 0
14:56
24 человека стали жертвами пожара в наркологическом центре в Баку 0
14:40
Барнаулец составит дуэт с Георгием Черданцевым на матче чемпионата Италии 0
14:35
Эксперт: цены на хлеб в России в 2017 году выросли всего на 1% 7
14:24
Владимир Путин посетил игру Высшей лиги КВН 5
14:07
Странный мужчина убегал от автомобилей в Бийске, изображая регулировщика 2
13:56
Путин призвал США вместе бороться с терроризмом 2
13:42
СК разберется в смерти мужчины на Алтае от пистолета бойца Росгвардии 3
13:35
Морозы сохранятся: с какой погодой Алтайский край проведет выходные 0
13:16
"Страна возможностей": что думают алтайские политики о послании Путина 11
13:06
Стало строже: как изменятся правила перелетов с лета 2018 года 0
12:56
Стрельба произошла на севере Санкт-Петербурга 0
12:38
Алтайский избирком: мероприятия для родителей в школах на выборах законны 11
12:22
Ваш счастливый билет: как изменятся правила выдачи выигрышей в лотереях 2
12:16
Названа самая популярная порода кошек у россиян 17
12:04
Демидовская площадь: как будет благоустроена, если барнаульцы ее выберут 0
11:57
Неизвестный попытался напасть на Ольгу Бузову в Хабаровске 12
11:33
Сотрудник Росгвардии при обороне убил пенсионера в Алтайском крае 50
11:23
Депутат ГД и митрополит "приобщат" молодежь Алтая к православию 15
11:16
Родительская суббота: когда во время Великого поста поминают усопших 0
11:07
Золотая статуя Вайнштейна с "Оскаром" в руках появилась в Голливуде 0
10:53
Лучшие снимки международного конкурса Sony World Photography Awards 0
10:40
Васильева: в России за два года построят более 720 новых детсадов 4
10:32
Спикер АКЗС увидел посыл о военной мощи России в послании Путина 12
10:17
Власти Новосибирска предложили объединиться с Барнаулом в агломерацию 18
10:08
Ростуризм предупредил россиян о вспышке желтой лихорадки в Бразилии 0
09:49
Журналисты из США обвинили представителя Госдепа в неуважении к россиянам 6
09:39
Президент Путин вновь призвал сохранить Телецкое озеро на Алтае 20
09:30
Радио Дача Барнаул отпразднует свой день рождения 8 марта 4
09:29
Полицейские Барнаула ищут мошенников, укравших 300 тыс. руб. у пенсионерки 0
09:16
Губернатор Карлин рассказал, как будет исполнять послание президента Путина 11
09:07
Путин объяснил NBC, почему началась гонка вооружений между РФ и США 0
09:00
Сервис по заказу и доставке цветов заработал в Барнауле 10
08:54
Ростовские ученые научились быстро передавать данные через стены 0
08:42
Утро второго дня весны началось в Барнауле с шестибалльных заторов 0
08:24
Названы самые угоняемые автомобили в РФ 0
08:00
Выбираем мебель: плюсы и минусы изделий из дерева и МДФ 9
07:54
Вместо бараков – высотки: как изменится барнаульский Поток 14
07:44
Крупнейший спортивный комплекс "Темп" готовится к открытию в марте 4
07:34
Международный день спички: чем Барнаулу близок этот "огненный" праздник 3
07:21
Как проголосовать на выборах президента России в другой стране 9
07:11
В Барнауле вновь не смогли найти инвестора для Суховского универмага 8
06:52
Досрочное голосование за президента России стартовало за рубежом 2 марта 0
06:37
Удивительные скульптуры из спичек 0
06:17
Удалось спасти сразу три жизни: кардиохирург о первой пересадке сердца 20
06:02
От 10 до 30 мороза: прогноз погоды на 2 марта в Алтайском крае 0
05:07
Китайский McDonald's открыл продажи "русских" бургеров с колбасой 0
04:04
В Заринске возбудили дело из-за невыплаты строителям 600 тыс. руб. зарплаты 0
03:02
Жириновский и Собчак устроили очередную перепалку на теледебатах 4
02:04
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении Олимпийского комитета РФ 1
01:07
Пьяный житель Змеиногорска избил до смерти своего пожилого отца 0
00:26
"Нафтогаз" предупредил о дефиците газа на Украине 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.