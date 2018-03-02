Фото: politeka.net
Не первый год во время больших выборов в России участки для голосования открываются и в других странах. Рассказываем, как найти участок в другой стране и что нужно сделать, чтобы проголосовать за пределами России.
Да, досрочное голосование за рубежом начинается 2 марта 2018 года.
В 11 странах (на единичных участках) можно будет проголосовать всем группам избирателей. Например, голосование в Австралии, помимо 18 марта, пройдет также 4 и 11 марта. 16 марта в Алжире, Афганистане, Белоруссии, Вьетнаме, Египте, Иордании, Катаре, Кувейте и Омане. И 17 марта в Бангладеш.
Еще в 74 странах будет организовано досрочное голосование для отдельных групп избирателей (в каждой стране в свою дату со 2 по 16 марта).
Список участков в разных странах с указанием адресов и номеров телефонов можно посмотреть:
- На сайте ЦИК России в разделе "Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации" (кликните на баннер "Выборы Президента Российской Федерации") или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России по номеру: +7 (495) 727-20-18 (ежедневно с 9 до 18 часов по московскому времени, с 9 марта 2018 года – круглосуточно).
- В дипломатическом представительстве, консульском учреждении РФ в другой стране.
- В МИД России.
- В организациях Россотрудничества за рубежом.
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Есть два варианта:
Заранее подать заявление. До 12 марта 2018 года это можно сделать лично, по месту нахождения (то есть даже не по прописке). Заявление лично от гражданина принимают во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях. Узнать их адреса можно на сайте Центральной избирательной комиссии в разделе "Найди свой избирательный участок" (выйти на него можно через кнопку "Избиратели" вверху на главной странице).
Еще заявление можно написать в любом филиале МФЦ. Или подать заявление через интернет-портал "Госуслуги". Этот вариант подходит тем, кто уже за границей. Но для этого надо быть зарегистрированным на портале.
Если не успели до 12 марта, то можно и после. С 13 марта и до 14:00 17 марта по местному времени подать заявление можно лично только в участковой избирательной комиссии и только по месту своей регистрации.
Устно на участке. Если гражданин не смог или не успел подать заявление о голосовании по месту пребывания, ему все равно дадут проголосовать на новом участке. Нужно будет просто прийти на участок в день выборов, 18 марта 2018 года, и сообщить комиссии о желании проголосовать здесь.
Комментарии
Лучше всего не ходить, а заняться более полезными делами.
Отличная статья, особенно для тех, кто пойдет на выборы в первый раз, я помню свои первое участие выборов, ничего не знал и куда вообще идти, сейчас все организовано на славу, ещё ни одни выборы не пропустил.
Отлично, что все делают для упрощения голосования как дома, так и за границей. Спасибо что заботитесь о нас.
2.03.2018 07:49
- гость -
для тебя более полезное дело - это в носу поковырять. авось нефть добудешь.
Видимо ты уже нашел, раз советуешь)
2.03.2018 09:24
какая то децкая отмазка - перевод стрелок)
школота, пошел на ...
Чюствуеца постоянная забота о Нас! Спасибо!
Твой коммент тоже умом не блещет. Может у тебя в голове вакуум.
2.03.2018 10:30
а совет безымянной анонимки чем заняться людям вместо голосования на выборах - это значит верх интеллекта?
оригинально мыслишь, чувачок, оригинально)
вас где вообще таких альтернативноодаренных изготавливают?
или вас при рождении сразу головой в пол принимают?