Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать регионы РФ 31 беспилотником
БПЛА удалось перехватить и ликвидировать
04 октября 2023, 11:37, ИА Амител
Минобороны РФ заявило о пресечении попытки Киева совершить террористические атаки по объектам на территории России. Как сообщает пресс-служба ведомства, средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Также Минобороны заявило, что в северо-западной части акватории Черного моря самолеты Военно-космических сил (ВКС) России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы Вооруженных сил Украины. Они следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах.
Напомним, что в сентябре Министерство обороны России сообщило об уничтожении 19 беспилотников над территорией Крыма.
11:44:08 04-10-2023
Это за сутки? Или за неделю?
15:21:45 04-10-2023
Гость (11:44:08 04-10-2023) Это за сутки? Или за неделю?... за час
11:59:40 04-10-2023
И когда же будет обещанная ответка? Или это только на словах?
12:11:57 04-10-2023
Гость (11:59:40 04-10-2023) И когда же будет обещанная ответка? Или это только на словах... Сходи, ответь
12:14:02 04-10-2023
Гость (11:59:40 04-10-2023) И когда же будет обещанная ответка? Или это только на словах... давай, организуй, интернет-воин
12:43:00 04-10-2023
Гость (12:14:02 04-10-2023) давай, организуй, интернет-воин... Да это не я обещала, а гарант конституции.
12:57:57 04-10-2023
Гость (12:43:00 04-10-2023) Да это не я обещала, а гарант конституции.... чего-чего гарант? вернее, кто-кто конституции?
13:45:55 04-10-2023
Гость (12:43:00 04-10-2023) Да это не я обещала, а гарант конституции.... Твоё дело солдат рожать, а не ответками заниматься.
19:31:39 04-10-2023
зачем про эту смехоту писать? совершенно никак не влияет на жизнь государства по большому счету. нет, ищете инфоповод. оспаде