Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать регионы РФ 31 беспилотником

БПЛА удалось перехватить и ликвидировать

04 октября 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минобороны РФ заявило о пресечении попытки Киева совершить террористические атаки по объектам на территории России. Как сообщает пресс-служба ведомства, средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Также Минобороны заявило, что в северо-западной части акватории Черного моря самолеты Военно-космических сил (ВКС) России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы Вооруженных сил Украины. Они следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах.

Напомним, что в сентябре Министерство обороны России сообщило об уничтожении 19 беспилотников над территорией Крыма.