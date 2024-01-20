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Сотни домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

На месте работают специалисты

20 января 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: администрация Центрального района Барнаула
Фото: администрация Центрального района Барнаула

В Барнауле 20 января сотни домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии по улице Аванесова, 60, сообщили в администрации Центрального района.

Сейчас сотрудники барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 160 мм. Рабочие "Автодорстроя" тем временем уже убрали вышедшую на поверхность воду и устранили наледь с проезжей части.

Из-за поломки без холодной воды остаются дома по адресам:

  • ул. Аванесова, 48-78;
  • пер. Присягина, 36, 40, 42;
  • ул. Денисова, 1-120;
  • ул. Веховского, 2-109;
  • пер. Конева, 32-101;
  • пер. Сычева, 28-49;
  • пер. Корчагина, 3-20;
  • ул. Тяптина, 1-28;
  • ул. Фомина, 1-54;
  • ул. Чайкиной, 1-22;
  • ул. Аванесова, 46 (дом ребенка).

Воду для нуждающихся подвозят по адресу ул. Аванесова, 46. О примерных сроках завершения работ в администрации района не уточнили.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 2

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Гость

11:23:20 20-01-2024

Росводоканал это собственность российских патриотов Фридмана и Авена. Они деньги в землю зарывать не будут.

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Гость

14:27:06 20-01-2024

С таким главой района я еще удивляюсь как мы еще вообще получаем какие-то услуги спасибо мэру и мбу автодорстрою

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