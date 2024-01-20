Сотни домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле
На месте работают специалисты
20 января 2024, 11:00, ИА Амител
Фото: администрация Центрального района Барнаула
В Барнауле 20 января сотни домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии по улице Аванесова, 60, сообщили в администрации Центрального района.
Сейчас сотрудники барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 160 мм. Рабочие "Автодорстроя" тем временем уже убрали вышедшую на поверхность воду и устранили наледь с проезжей части.
Из-за поломки без холодной воды остаются дома по адресам:
- ул. Аванесова, 48-78;
- пер. Присягина, 36, 40, 42;
- ул. Денисова, 1-120;
- ул. Веховского, 2-109;
- пер. Конева, 32-101;
- пер. Сычева, 28-49;
- пер. Корчагина, 3-20;
- ул. Тяптина, 1-28;
- ул. Фомина, 1-54;
- ул. Чайкиной, 1-22;
- ул. Аванесова, 46 (дом ребенка).
Воду для нуждающихся подвозят по адресу ул. Аванесова, 46. О примерных сроках завершения работ в администрации района не уточнили.
11:23:20 20-01-2024
Росводоканал это собственность российских патриотов Фридмана и Авена. Они деньги в землю зарывать не будут.
14:27:06 20-01-2024
С таким главой района я еще удивляюсь как мы еще вообще получаем какие-то услуги спасибо мэру и мбу автодорстрою