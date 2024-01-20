Сотни домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

На месте работают специалисты

20 января 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: администрация Центрального района Барнаула

В Барнауле 20 января сотни домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии по улице Аванесова, 60, сообщили в администрации Центрального района.

Сейчас сотрудники барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 160 мм. Рабочие "Автодорстроя" тем временем уже убрали вышедшую на поверхность воду и устранили наледь с проезжей части.

Из-за поломки без холодной воды остаются дома по адресам:

ул. Аванесова, 48-78;

пер. Присягина, 36, 40, 42;

ул. Денисова, 1-120;

ул. Веховского, 2-109;

пер. Конева, 32-101;

пер. Сычева, 28-49;

пер. Корчагина, 3-20;

ул. Тяптина, 1-28;

ул. Фомина, 1-54;

ул. Чайкиной, 1-22;

ул. Аванесова, 46 (дом ребенка).

Воду для нуждающихся подвозят по адресу ул. Аванесова, 46. О примерных сроках завершения работ в администрации района не уточнили.