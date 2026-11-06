В новом выпуске фотопроекта amic.ru показываем, как элементы классической архитектуры украшают краевую столицу

06 ноября 2026, 08:00, ИА Амител

Колонны на фасадах зданий Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Колонны — один из самых узнаваемых архитектурных элементов, пришедших к нам из Античности и ставших важной частью классицизма. В Барнауле их можно увидеть преимущественно в центре города: на фасадах учебных заведений, театров, жилых домов и других зданий.

Особенно интересны разные варианты исполнения. Одни колонны стоят отдельно и поддерживают массивные портики, другие частично выступают из стен — такие элементы называют полуколоннами. Есть и пилястры — плоские вертикальные выступы, которые внешне напоминают колонны.

Одно из главных мест, где сохранилась архитектура классицизма, — Демидовская площадь. Колонны украшают здание заводской богадельни, а полуколонны — фасад Горного госпиталя. Его, кстати, недавно выкупила компания "Главалтайстрой", которая входит в ГК "Союз". Теперь у памятника архитектуры появился шанс на восстановление.

В советской архитектуре классические мотивы тоже нашли свое место. Их можно заметить в оформлении знаменитого Дома под шпилем на площади Октября. Не отказываются от таких элементов и современные архитекторы. Пилястры можно встретить даже на новых жилых комплексах, например, на улице Чкалова.

В очередном выпуске рубрики "Барнаул в деталях" amic.ru предлагает присмотреться к колоннам, которые придают городским зданиям торжественность и делают привычные фасады интереснее.