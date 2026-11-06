Античность по-барнаульски. Рассматриваем колонны на фасадах города
В новом выпуске фотопроекта amic.ru показываем, как элементы классической архитектуры украшают краевую столицу
06 ноября 2026, 08:00, ИА Амител
Колонны — один из самых узнаваемых архитектурных элементов, пришедших к нам из Античности и ставших важной частью классицизма. В Барнауле их можно увидеть преимущественно в центре города: на фасадах учебных заведений, театров, жилых домов и других зданий.
Особенно интересны разные варианты исполнения. Одни колонны стоят отдельно и поддерживают массивные портики, другие частично выступают из стен — такие элементы называют полуколоннами. Есть и пилястры — плоские вертикальные выступы, которые внешне напоминают колонны.
Одно из главных мест, где сохранилась архитектура классицизма, — Демидовская площадь. Колонны украшают здание заводской богадельни, а полуколонны — фасад Горного госпиталя. Его, кстати, недавно выкупила компания "Главалтайстрой", которая входит в ГК "Союз". Теперь у памятника архитектуры появился шанс на восстановление.
В советской архитектуре классические мотивы тоже нашли свое место. Их можно заметить в оформлении знаменитого Дома под шпилем на площади Октября. Не отказываются от таких элементов и современные архитекторы. Пилястры можно встретить даже на новых жилых комплексах, например, на улице Чкалова.
В очередном выпуске рубрики "Барнаул в деталях" amic.ru предлагает присмотреться к колоннам, которые придают городским зданиям торжественность и делают привычные фасады интереснее.
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