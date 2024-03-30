В Минтрансе рассказали, какие дороги перекрыты на Алтае из-за талых вод

Ограничения введены на восьми участках, еще на одном — организовано реверсивное движение

30 марта 2024, 08:50, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае по состоянию на утро 30 марта из-за таяния снега ограничения на проезд действуют на восьми дорогах, сообщили в Минтрансе региона.

Перекрытия коснулись следующих участков:

Селиверстово — Грановка — Закладное — Тамбовский — Завьялово на участке от Грановки до Закладного;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области в границах Волчихинского и Михайловского районов;

Советское — Урожайное — Шульгин Лог;

Калининский — Сибирячиха — Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;

Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово, участок между Родино и Завьялово;

Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка;

Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское;

Алейск — Безголосово — а/д К-13.

Кроме того, по федеральной трассе А-321 перед населенным пунктом Кулунда (км 372 и 378) организовано реверсивное движение.

В то же время проезд по трассе Новоегорьевское — Малая Шелковка — К-21 в Егорьевском районе восстановили.