В Минтрансе рассказали, какие дороги перекрыты на Алтае из-за талых вод
Ограничения введены на восьми участках, еще на одном — организовано реверсивное движение
30 марта 2024, 08:50, ИА Амител
Фото: Министерство транспорта Алтайского края
В Алтайском крае по состоянию на утро 30 марта из-за таяния снега ограничения на проезд действуют на восьми дорогах, сообщили в Минтрансе региона.
Перекрытия коснулись следующих участков:
- Селиверстово — Грановка — Закладное — Тамбовский — Завьялово на участке от Грановки до Закладного;
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области в границах Волчихинского и Михайловского районов;
- Советское — Урожайное — Шульгин Лог;
- Калининский — Сибирячиха — Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;
- Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово, участок между Родино и Завьялово;
- Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка;
- Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское;
- Алейск — Безголосово — а/д К-13.
Кроме того, по федеральной трассе А-321 перед населенным пунктом Кулунда (км 372 и 378) организовано реверсивное движение.
В то же время проезд по трассе Новоегорьевское — Малая Шелковка — К-21 в Егорьевском районе восстановили.
08:57:51 30-03-2024
По ходу из города лучше никуда не выезжать.