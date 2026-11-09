Даже при ограниченном бюджете можно сохранить традицию новогодних поздравлений и подобрать удачные презенты

09 ноября 2026, 11:40, ИА Амител erid: 2W5zFH1ZyYW

Подарок на Новый год / Фото: Владимир Ковалев

В сложные времена компании сокращают расходы. Ежегодные новогодние подарки партнерам кажутся необязательной статьей. Но если их дарили каждый год, отмена может выглядеть как ослабление отношений или знак нестабильности вашей компании. Прежде чем исключать подарки из бюджета, руководителю стоит поговорить с отделом продаж, директором по развитию и руководителями филиалов. Подарок не гарантирует сделку, но это инструмент мягкой силы: он показывает внимание и напоминает о компании без делового повода.

Специалисты рекомендуют разделить партнеров на ключевых и остальных. Небольшой подарок с продуктами Алтая в хорошей упаковке до 2000 рублей может быть уместным знаком внимания. Для ключевого партнера можно собрать индивидуальный набор — важно, чтобы он соответствовал вашим отношениям.

Чтобы сократить расходы, брендируйте только упаковку, а не каждый продукт. Логотипу уделяют слишком много внимания, при этом партнер и так понимает, от кого подарок.

Собрать подарочный набор поможет конструктор на сайте компании "Шишка Алтай": здесь легко подобрать упаковку и наполнение с учетом бюджета. При необходимости специалисты предложат замены и рассчитают стоимость брендирования. Ссылкой можно поделиться с коллегой, а состав набора с фотографиями и ценой скачать для согласования.

Подарки / Фото: Владимир Ковалев

Пока не ляжет первый снег, кажется, что Новый год далеко. Как обычно, согласования затягиваются, сотрудники перегружены. Если решение задержалось, не отказывайтесь от подарков: выберите готовые корпоративные подарки с Алтая на сайте или в магазинах "Шишка Алтай", вложите открытку от компании — и получится уместный, искренний бизнес-презент.

Не обязательно ждать окончательного бюджета, соберите первый вариант подарка в конструкторе наборов сегодня: конкретный подарок обсуждать проще, чем абстрактную идею.

*Цены, указанные в видео, действительны на момент публикации рекламы

ИП Поломошнова Анна Николаевна

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