102 человека пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

Глава Дагестана объявил 15 августа днем траура в республике

15 августа 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: t.me/mchsdagestan

В результате трагедии на АЗС в Махачкале пострадали 102 человека, из них 27 – погибли, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Как уточняет РИА Новости, среди погибших трое детей.

Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По версии следствия, инцидент случился при производстве работ по техобслуживанию автомобилей. Из Москвы вылетел спецборт МЧС, который доставит тяжелораненых в столичные больницы.

"Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями", – подчеркнул Меликов.

Глава республики выразил соболезнования всем потерявшим близких и друзей в результате трагедии, а также пожелал выздоровления пострадавшим. 15 августа он объявил днем траура в республике.

Региональный СК возбудил уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.