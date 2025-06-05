На Алтае зафиксировали 14-й случай бешенства в 2025 году
Карантин введен в поселке Верх-Обском Смоленского района
05 июня 2025, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксировали 14-й случай бешенства в 2025 году. Указ о введении ограничительных мер опубликован на официальном портале размещения правовой информации.
На этот раз опасное заболевание обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в поселке Верх-Обском Смоленского района. Запущены стандартные процедуры – поселок объявили неблагополучным по бешенству, введен карантин, который снимут лишь через 60 дней после убоя животных.
Напомним, 29 мая случай бешенства выявили в Барнауле. Источником стала домашняя собака, которая проживала в 16-этажном доме по улице Никитина, 107. После прогулки жильцы заметили, что пес стал вести себя неадекватно – его отвели к ветеринару, который подтвердил диагноз. Выяснилось, что барнаульцы гуляли с собакой по лесу и не заметили ее контакта с диким животным.
Также 29 мая случай бешенства зафиксировали в Шипуново. Там очаг находился на территории личного подсобного хозяйства.
11:55:14 05-06-2025
Ну что, десятилетия гарцевания антипрививочников сделали свое дело. Люди гуляют с собакой по лесу, а поставить питомцу прививку хотя бы от бешенства - не, не слышали. Ладно собаку не жалко, помрет от чумки аль от энтерита - другую заведут. Но бешенство как бы не лечится, а заразиться им от своего собственного животного - раз плюнуть. При раздаче мозгов хозяев явно обошли. И да, кстати, как там в крае с антирабической вакциной для людей?
13:14:49 05-06-2025
Гость (11:55:14 05-06-2025) Ну что, десятилетия гарцевания антипрививочников сделали сво... Прививка - не костюм бактериологической защиты. Прививка не защитит от заражения и привитая зверушка после контакта с носителем сама может стать распространителем на какое-то время, например, передать непривитым хозяевам. Но зверушкин иммунитет укрепит и поможет ей не разболеться (в большинстве случаев, тоже не всегда). Прививочная кампания работает в массе, препятствует распространению инфекции в популяции, где привито большинство. Ну и в совокупности с другими мерами. За привитым животным также надо следить и не допускать контакта с инфецированным. Короче, в регионе, где объявлен карантин, шариться не нужно даже с прививкой.
13:29:39 05-06-2025
Гость (13:14:49 05-06-2025) Прививка - не костюм бактериологической защиты. Прививка не ... --- а таким это бесполезно обьяснять - прививка для них фсе😄
12:13:42 05-06-2025
Похоже, всем домашним зверюшкам, которые выходят гулять даже в городе, надо срочно ставить прививки от бешенства. Если в крае так неблагополучно...
12:54:50 05-06-2025
Гость (12:13:42 05-06-2025) Похоже, всем домашним зверюшкам, которые выходят гулять даже... такие прививки нужно ставить не срочно,а обязательно, если хотите сохранить жизнь питомцу и себе.
13:19:28 05-06-2025
Элен без ребят (12:54:50 05-06-2025) такие прививки нужно ставить не срочно,а обязательно, если ... Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.
13:36:09 05-06-2025
Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила....
нафига каждый год, изверги? проверяйте титры, и если они нормальные, то не калечьте животное. эту прививку ставят раз в три года. А те, кто пишет про каждый год, это просто про бизнес. Но хозяевам-то надо мозги включать? Хотя, о чем это я, когда в себя льют жижу, даже не задумываясь, не говоря уж о детях....
13:36:44 05-06-2025
Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.... Правда что ли? Ужас ! Это так государство заботится о благоприятной эпидемиологической обстановке? Не каждый позволит себе прививку за 2тр, не то что кошаку! Пенсам неподъемно. Хорошо, что у меня нет домашних животных! Но неужели краевые структуры никак не занимаются профилактикой, не обеспечивают бесплатных прививок?
13:45:39 05-06-2025
Гость (13:36:44 05-06-2025) Правда что ли? Ужас ! Это так государство заботится о бла... 2 тр вам дорого?? вы в своем уме?...пицца стоит 1000, маникюр 2000, поход в магазин 3000/пакет, вы про 2 тыс. шутите или вы настолько нищий?
15:35:09 05-06-2025
Гость (13:45:39 05-06-2025) 2 тр вам дорого?? вы в своем уме?...пицца стоит 1000, маникю... В Барнауле 2/3 населения пенсионеры. Средняя пенсия в столице края 17тр. Отсюда и танцуйте, а не от маникюра за 2000. Вы ещё губы поди накачиваете.
14:04:29 05-06-2025
Гость (13:36:44 05-06-2025) Правда что ли? Ужас ! Это так государство заботится о бла... На Шевченко в государственной ветеринарке ставят бесплатно, нужно только записаться.
14:26:05 05-06-2025
Гость (13:36:44 05-06-2025) Правда что ли? Ужас ! Это так государство заботится о бла... А при чем тут государство? Это моя животинка и я за нее отвечаю!! Если вы этого не отдупляете, то я не виноват...
15:39:53 05-06-2025
Гость (14:26:05 05-06-2025) А при чем тут государство? Это моя животинка и я за нее отве... Твоя зверюшка заболеет, укусит чужого человека, тот помрёт. Потом с кого спрашивать? Ты же только за собачку отвечаешь и всё. Государство должно заботиться о гражданах.
13:43:55 05-06-2025
Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.... нужно каждые пол-года
14:05:06 05-06-2025
Гость (13:43:55 05-06-2025) нужно каждые пол-года... Достаточно 1 раз в год.
14:05:50 05-06-2025
Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.... Ну не знаю, в мае отдала тысячу за прививку коту.
18:54:09 05-06-2025
Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.... не знаю, как кошкам, но прививка от бешенства собакам ставится каждые полгода. на Шевченко раньше бесплатно делали, сейчас нужно уточнить, я давно там не была.
13:43:20 05-06-2025
Элен без ребят (12:54:50 05-06-2025) такие прививки нужно ставить не срочно,а обязательно, если ... О да! И еще маски, маски на них надеть - тоже помогает)) некоторые граждАне как в ковид их надели, так до сих пор и ходят😄
13:43:30 05-06-2025
Гость (12:13:42 05-06-2025) Похоже, всем домашним зверюшкам, которые выходят гулять даже... эти прививки по умолчанию ставятся всем животным, кто регулярно посещает Ветеринара
14:20:12 05-06-2025
Гость (13:43:30 05-06-2025) эти прививки по умолчанию ставятся всем животным, кто регуля... А для чего здоровому животному регулярно посещать ветеринара? Для чего это нужно ветеринару, я, конечно, понимаю🙂
13:21:51 05-06-2025
очень многие кошки никогда не выходят за пределы квартиры, им эту токсичную и небезопасную прививку ставить не нужно. пожалейте животинок
13:27:51 05-06-2025
Ну если зверюх в лес или на дачу вывозят, то да, есть опасность. А если в городе или в парке городском?) прививки от бешенства надо ставить тем, кто всяких там белок с рук в юбилейном кормит и радуется и в зоопарках ручонки свои немытые к зверям тянет😏