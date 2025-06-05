На Алтае зафиксировали 14-й случай бешенства в 2025 году

Карантин введен в поселке Верх-Обском Смоленского района

05 июня 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

В Алтайском крае зафиксировали 14-й случай бешенства в 2025 году. Указ о введении ограничительных мер опубликован на официальном портале размещения правовой информации.

На этот раз опасное заболевание обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в поселке Верх-Обском Смоленского района. Запущены стандартные процедуры – поселок объявили неблагополучным по бешенству, введен карантин, который снимут лишь через 60 дней после убоя животных.

Напомним, 29 мая случай бешенства выявили в Барнауле. Источником стала домашняя собака, которая проживала в 16-этажном доме по улице Никитина, 107. После прогулки жильцы заметили, что пес стал вести себя неадекватно – его отвели к ветеринару, который подтвердил диагноз. Выяснилось, что барнаульцы гуляли с собакой по лесу и не заметили ее контакта с диким животным.

Также 29 мая случай бешенства зафиксировали в Шипуново. Там очаг находился на территории личного подсобного хозяйства.