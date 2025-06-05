НОВОСТИПроисшествия

На Алтае зафиксировали 14-й случай бешенства в 2025 году

Карантин введен в поселке Верх-Обском Смоленского района

05 июня 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com
Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

В Алтайском крае зафиксировали 14-й случай бешенства в 2025 году. Указ о введении ограничительных мер опубликован на официальном портале размещения правовой информации.

На этот раз опасное заболевание обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в поселке Верх-Обском Смоленского района. Запущены стандартные процедуры – поселок объявили неблагополучным по бешенству, введен карантин, который снимут лишь через 60 дней после убоя животных.

Напомним, 29 мая случай бешенства выявили в Барнауле. Источником стала домашняя собака, которая проживала в 16-этажном доме по улице Никитина, 107. После прогулки жильцы заметили, что пес стал вести себя неадекватно – его отвели к ветеринару, который подтвердил диагноз. Выяснилось, что барнаульцы гуляли с собакой по лесу и не заметили ее контакта с диким животным. 

Также 29 мая случай бешенства зафиксировали в Шипуново. Там очаг находился на территории личного подсобного хозяйства.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

11:55:14 05-06-2025

Ну что, десятилетия гарцевания антипрививочников сделали свое дело. Люди гуляют с собакой по лесу, а поставить питомцу прививку хотя бы от бешенства - не, не слышали. Ладно собаку не жалко, помрет от чумки аль от энтерита - другую заведут. Но бешенство как бы не лечится, а заразиться им от своего собственного животного - раз плюнуть. При раздаче мозгов хозяев явно обошли. И да, кстати, как там в крае с антирабической вакциной для людей?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:49 05-06-2025

Гость (11:55:14 05-06-2025) Ну что, десятилетия гарцевания антипрививочников сделали сво... Прививка - не костюм бактериологической защиты. Прививка не защитит от заражения и привитая зверушка после контакта с носителем сама может стать распространителем на какое-то время, например, передать непривитым хозяевам. Но зверушкин иммунитет укрепит и поможет ей не разболеться (в большинстве случаев, тоже не всегда). Прививочная кампания работает в массе, препятствует распространению инфекции в популяции, где привито большинство. Ну и в совокупности с другими мерами. За привитым животным также надо следить и не допускать контакта с инфецированным. Короче, в регионе, где объявлен карантин, шариться не нужно даже с прививкой.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:39 05-06-2025

Гость (13:14:49 05-06-2025) Прививка - не костюм бактериологической защиты. Прививка не ... --- а таким это бесполезно обьяснять - прививка для них фсе😄

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:42 05-06-2025

Похоже, всем домашним зверюшкам, которые выходят гулять даже в городе, надо срочно ставить прививки от бешенства. Если в крае так неблагополучно...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:54:50 05-06-2025

Гость (12:13:42 05-06-2025) Похоже, всем домашним зверюшкам, которые выходят гулять даже... такие прививки нужно ставить не срочно,а обязательно, если хотите сохранить жизнь питомцу и себе.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:28 05-06-2025

Элен без ребят (12:54:50 05-06-2025) такие прививки нужно ставить не срочно,а обязательно, если ... Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:09 05-06-2025

Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила....
нафига каждый год, изверги? проверяйте титры, и если они нормальные, то не калечьте животное. эту прививку ставят раз в три года. А те, кто пишет про каждый год, это просто про бизнес. Но хозяевам-то надо мозги включать? Хотя, о чем это я, когда в себя льют жижу, даже не задумываясь, не говоря уж о детях....

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:44 05-06-2025

Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.... Правда что ли? Ужас ! Это так государство заботится о благоприятной эпидемиологической обстановке? Не каждый позволит себе прививку за 2тр, не то что кошаку! Пенсам неподъемно. Хорошо, что у меня нет домашних животных! Но неужели краевые структуры никак не занимаются профилактикой, не обеспечивают бесплатных прививок?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:39 05-06-2025

Гость (13:36:44 05-06-2025) Правда что ли? Ужас ! Это так государство заботится о бла... 2 тр вам дорого?? вы в своем уме?...пицца стоит 1000, маникюр 2000, поход в магазин 3000/пакет, вы про 2 тыс. шутите или вы настолько нищий?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:09 05-06-2025

Гость (13:45:39 05-06-2025) 2 тр вам дорого?? вы в своем уме?...пицца стоит 1000, маникю... В Барнауле 2/3 населения пенсионеры. Средняя пенсия в столице края 17тр. Отсюда и танцуйте, а не от маникюра за 2000. Вы ещё губы поди накачиваете.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:29 05-06-2025

Гость (13:36:44 05-06-2025) Правда что ли? Ужас ! Это так государство заботится о бла... На Шевченко в государственной ветеринарке ставят бесплатно, нужно только записаться.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:05 05-06-2025

Гость (13:36:44 05-06-2025) Правда что ли? Ужас ! Это так государство заботится о бла... А при чем тут государство? Это моя животинка и я за нее отвечаю!! Если вы этого не отдупляете, то я не виноват...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:53 05-06-2025

Гость (14:26:05 05-06-2025) А при чем тут государство? Это моя животинка и я за нее отве... Твоя зверюшка заболеет, укусит чужого человека, тот помрёт. Потом с кого спрашивать? Ты же только за собачку отвечаешь и всё. Государство должно заботиться о гражданах.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:55 05-06-2025

Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.... нужно каждые пол-года

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:06 05-06-2025

Гость (13:43:55 05-06-2025) нужно каждые пол-года... Достаточно 1 раз в год.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:50 05-06-2025

Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.... Ну не знаю, в мае отдала тысячу за прививку коту.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:54:09 05-06-2025

Гость (13:19:28 05-06-2025) Кота каждый год колем. 2 тысячи в январе прививка стоила.... не знаю, как кошкам, но прививка от бешенства собакам ставится каждые полгода. на Шевченко раньше бесплатно делали, сейчас нужно уточнить, я давно там не была.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:20 05-06-2025

Элен без ребят (12:54:50 05-06-2025) такие прививки нужно ставить не срочно,а обязательно, если ... О да! И еще маски, маски на них надеть - тоже помогает)) некоторые граждАне как в ковид их надели, так до сих пор и ходят😄

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:30 05-06-2025

Гость (12:13:42 05-06-2025) Похоже, всем домашним зверюшкам, которые выходят гулять даже... эти прививки по умолчанию ставятся всем животным, кто регулярно посещает Ветеринара

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:12 05-06-2025

Гость (13:43:30 05-06-2025) эти прививки по умолчанию ставятся всем животным, кто регуля... А для чего здоровому животному регулярно посещать ветеринара? Для чего это нужно ветеринару, я, конечно, понимаю🙂

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:51 05-06-2025

очень многие кошки никогда не выходят за пределы квартиры, им эту токсичную и небезопасную прививку ставить не нужно. пожалейте животинок

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:51 05-06-2025

Ну если зверюх в лес или на дачу вывозят, то да, есть опасность. А если в городе или в парке городском?) прививки от бешенства надо ставить тем, кто всяких там белок с рук в юбилейном кормит и радуется и в зоопарках ручонки свои немытые к зверям тянет😏

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров