"15 лет аттракцион". В барнаульской многоэтажке вместо сломанных перил натянули нитки
По словам горожанина, новые перила в подъезде не делают
04 марта 2024, 09:20, ИА Амител
В Барнауле житель девятиэтажного дома № 4 по улице Весенней пожаловался на сломанные перила на девятом этаже – вместо установки новых там просто натянули нитки. Слова горожанина приводит Barnaul 22.
"Я 15 лет там этот аттракцион наблюдаю. Перила старые, новых не делают", – посетовал барнаулец, не уточнив, пытался ли он решить этот вопрос с УК.
Многие комментаторы при этом отреагировали на ситуацию с юмором:
- "Если вместо ниток натянуть струны, то музыку можно играть";
- "Бабушка связала".
А другой пользователь счел, что за такой долгий срок можно было и самостоятельно решить проблему: "Сварку не судьба в руки взять и сделать? За 15 лет-то", – написал Сергей Леонидович.
09:34:16 04-03-2024
Юмористы, однако!
09:38:01 04-03-2024
Сергей Леонидович через чур умный. Он много себе дорог наделал, хлеба спёк, скотины на мясо навыращивал? А если кто-то травму на этих рукодельных перилах получит, кто отвечать будет - Сергей Леонидович? Давно пора было обратиться в прокуратуру.
10:33:50 04-03-2024
Гость (09:38:01 04-03-2024) Сергей Леонидович через чур умный. Он много себе дорог надел...
"Не надо в прокуратуру.-Сам знаю что не надо"
10:22:33 04-03-2024
А чему удивляться ,весь бедлам коммуналки в городе предсказуем. Министров и депутатов много,а простых рабочих коммунальных хозяйств города раз два и всё. Если так будет и дальше ,городу ничего не светит.
13:28:21 04-03-2024
гость (10:22:33 04-03-2024) А чему удивляться ,весь бедлам коммуналки в городе предсказу... если так будет и дальше то количество депутатов и зажравшихся богачей резко сократится.
10:24:28 04-03-2024
Сварщик за десять минут устранит проблему.
11:04:35 04-03-2024
Это малосемейка, и континген там может быть соответствующий. Никому ничего не надо.
21:52:58 04-03-2024
Мы так же живём в малосемейке, на первом этаже вместо перил прикрепили трубу к стене и покрасли. И никаких ниток.Когда разбили стекло у пластиковой двери на входе в подъезде, заменили на пластик на следующий день. Смолмался от сильного порыва ветра доводчик, через два дня поставили новый.Старшая по подъезду следит.И в малосемейке живут нормальные люди.