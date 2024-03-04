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"15 лет аттракцион". В барнаульской многоэтажке вместо сломанных перил натянули нитки

По словам горожанина, новые перила в подъезде не делают

04 марта 2024, 09:20, ИА Амител

В Барнауле житель девятиэтажного дома № 4 по улице Весенней пожаловался на сломанные перила на девятом этаже – вместо установки новых там просто натянули нитки. Слова горожанина приводит Barnaul 22.

"Я 15 лет там этот аттракцион наблюдаю. Перила старые, новых не делают", – посетовал барнаулец, не уточнив, пытался ли он решить этот вопрос с УК.

Многие комментаторы при этом отреагировали на ситуацию с юмором:

  • "Если вместо ниток натянуть струны, то музыку можно играть";
  • "Бабушка связала".

А другой пользователь счел, что за такой долгий срок можно было и самостоятельно решить проблему: "Сварку не судьба в руки взять и сделать? За 15 лет-то", – написал Сергей Леонидович.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 8

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Гость

09:34:16 04-03-2024

Юмористы, однако!

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Гость

09:38:01 04-03-2024

Сергей Леонидович через чур умный. Он много себе дорог наделал, хлеба спёк, скотины на мясо навыращивал? А если кто-то травму на этих рукодельных перилах получит, кто отвечать будет - Сергей Леонидович? Давно пора было обратиться в прокуратуру.

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Гость

10:33:50 04-03-2024

Гость (09:38:01 04-03-2024) Сергей Леонидович через чур умный. Он много себе дорог надел...
"Не надо в прокуратуру.-Сам знаю что не надо"

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гость

10:22:33 04-03-2024

А чему удивляться ,весь бедлам коммуналки в городе предсказуем. Министров и депутатов много,а простых рабочих коммунальных хозяйств города раз два и всё. Если так будет и дальше ,городу ничего не светит.

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Дима

13:28:21 04-03-2024

гость (10:22:33 04-03-2024) А чему удивляться ,весь бедлам коммуналки в городе предсказу... если так будет и дальше то количество депутатов и зажравшихся богачей резко сократится.

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Гость

10:24:28 04-03-2024

Сварщик за десять минут устранит проблему.

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Гость

11:04:35 04-03-2024

Это малосемейка, и континген там может быть соответствующий. Никому ничего не надо.

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Гость

21:52:58 04-03-2024

Мы так же живём в малосемейке, на первом этаже вместо перил прикрепили трубу к стене и покрасли. И никаких ниток.Когда разбили стекло у пластиковой двери на входе в подъезде, заменили на пластик на следующий день. Смолмался от сильного порыва ветра доводчик, через два дня поставили новый.Старшая по подъезду следит.И в малосемейке живут нормальные люди.

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