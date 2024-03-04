"15 лет аттракцион". В барнаульской многоэтажке вместо сломанных перил натянули нитки

По словам горожанина, новые перила в подъезде не делают

04 марта 2024, 09:20, ИА Амител

В Барнауле житель девятиэтажного дома № 4 по улице Весенней пожаловался на сломанные перила на девятом этаже – вместо установки новых там просто натянули нитки. Слова горожанина приводит Barnaul 22.

"Я 15 лет там этот аттракцион наблюдаю. Перила старые, новых не делают", – посетовал барнаулец, не уточнив, пытался ли он решить этот вопрос с УК.

Многие комментаторы при этом отреагировали на ситуацию с юмором:

"Если вместо ниток натянуть струны, то музыку можно играть";

"Бабушка связала".

А другой пользователь счел, что за такой долгий срок можно было и самостоятельно решить проблему: "Сварку не судьба в руки взять и сделать? За 15 лет-то", – написал Сергей Леонидович.