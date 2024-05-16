16-летний мотоциклист погиб после столкновения с внедорожником в Алтайском крае
Подросток ехал без прав, но в мотошлеме
16 мая 2024, 19:40, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
16-летний мотоциклист погиб после ДТП в селе Топчиха Алтайского края. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, авария произошла на улице Сизова.
По предварительной информации, молодой человек ехал на мотоцикле Racer K-2 без прав, но в мотошлеме. При совершении обгона попутных транспортных средств подросток не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 28-летней женщины.
Несовершеннолетнего госпитализировали в Топчихинскую ЦРБ. Там он скончался от полученных ранений.
21:25:58 16-05-2024
молодой человек ехал на мотоцикле Racer K-2 без прав, но в мотошлеме.
А без шлема, но с правами не попал бы....
23:22:31 16-05-2024
В 28 лет и Mitsubishi Outlander в Топчихе. Однако, молодец 28-летняя женщина.
10:41:32 17-05-2024
Гость (23:22:31 16-05-2024) В 28 лет и Mitsubishi Outlander в Топчихе. Однако, молодец 2... Завидуй молча, к тому же довольно доступный автомобиль. что не так? Ну если сидеть и ныть и больше ничего не делать как ты , то наверное и велику можно завидовать.
Жалко девушку. затаскают из за малолетнего дятла. Родителей малолетки под суд, за приобретения средства самоубиения, без права им управления. В 16 мог бы на права сдать, ездить научиться, жить.....
18:48:57 17-05-2024
Гость (23:22:31 16-05-2024) В 28 лет и Mitsubishi Outlander в Топчихе. Однако, молодец 2... у меня в 24 был паджерик, и что?
05:54:24 17-05-2024
Вчера наблюдал парочку таких, обгонявших поток машин на оживлённой трассе, поставив мотоциклы на задние колёса. Им весело, прикольно, "короли" дороги, а человек или сядет надолго или нести крест по жизни за смерть.((
12:12:51 17-05-2024
Дарвин не дремлет