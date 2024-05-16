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16-летний мотоциклист погиб после столкновения с внедорожником в Алтайском крае

Подросток ехал без прав, но в мотошлеме

16 мая 2024, 19:40, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

16-летний мотоциклист погиб после ДТП в селе Топчиха Алтайского края. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, авария произошла на улице Сизова.

По предварительной информации, молодой человек ехал на мотоцикле Racer K-2 без прав, но в мотошлеме. При совершении обгона попутных транспортных средств подросток не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 28-летней женщины.

Несовершеннолетнего госпитализировали в Топчихинскую ЦРБ. Там он скончался от полученных ранений.

ДТП Алтайский край Происшествия дети

Комментарии 6

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гость

21:25:58 16-05-2024

молодой человек ехал на мотоцикле Racer K-2 без прав, но в мотошлеме.
А без шлема, но с правами не попал бы....

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Гость

23:22:31 16-05-2024

В 28 лет и Mitsubishi Outlander в Топчихе. Однако, молодец 28-летняя женщина.

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Гость

10:41:32 17-05-2024

Гость (23:22:31 16-05-2024) В 28 лет и Mitsubishi Outlander в Топчихе. Однако, молодец 2... Завидуй молча, к тому же довольно доступный автомобиль. что не так? Ну если сидеть и ныть и больше ничего не делать как ты , то наверное и велику можно завидовать.

Жалко девушку. затаскают из за малолетнего дятла. Родителей малолетки под суд, за приобретения средства самоубиения, без права им управления. В 16 мог бы на права сдать, ездить научиться, жить.....

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Лея

18:48:57 17-05-2024

Гость (23:22:31 16-05-2024) В 28 лет и Mitsubishi Outlander в Топчихе. Однако, молодец 2... у меня в 24 был паджерик, и что?

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ВВП

05:54:24 17-05-2024

Вчера наблюдал парочку таких, обгонявших поток машин на оживлённой трассе, поставив мотоциклы на задние колёса. Им весело, прикольно, "короли" дороги, а человек или сядет надолго или нести крест по жизни за смерть.((

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Гость

12:12:51 17-05-2024

Дарвин не дремлет

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