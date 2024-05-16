16-летний мотоциклист погиб после столкновения с внедорожником в Алтайском крае

Подросток ехал без прав, но в мотошлеме

16 мая 2024, 19:40, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

16-летний мотоциклист погиб после ДТП в селе Топчиха Алтайского края. Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, авария произошла на улице Сизова.

По предварительной информации, молодой человек ехал на мотоцикле Racer K-2 без прав, но в мотошлеме. При совершении обгона попутных транспортных средств подросток не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 28-летней женщины.

Несовершеннолетнего госпитализировали в Топчихинскую ЦРБ. Там он скончался от полученных ранений.