Маршрутка врезалась в кроссовер, пропускающий скорую, в Барнауле

Водитель автобуса не успел затормозить

16 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле маршрутка столкнулась с иномаркой на перекрестке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, поток машин остановился, для того чтобы пропустить карету скорой помощи, выезжающую с Деповской, но водитель автобуса не успел затормозить и догнал авто, идущее впереди.

В результате движение на участке было временно затруднено. Информации о пострадавших нет.