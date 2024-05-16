Маршрутка врезалась в кроссовер, пропускающий скорую, в Барнауле
Водитель автобуса не успел затормозить
16 мая 2024, 13:15, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле маршрутка столкнулась с иномаркой на перекрестке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, поток машин остановился, для того чтобы пропустить карету скорой помощи, выезжающую с Деповской, но водитель автобуса не успел затормозить и догнал авто, идущее впереди.
В результате движение на участке было временно затруднено. Информации о пострадавших нет.
13:47:02 16-05-2024
Да, это было на моих глазах, только в 7.45. газелистов нужно тормозить, вообще без мозгов!!!!!!
15:36:20 16-05-2024
надо соблюдать дистанцию!!!!!!!!!!
16:59:19 16-05-2024
Гость (15:36:20 16-05-2024) надо соблюдать дистанцию!!!!!!!!!!... Да кто даст соблюдать дистанцию? Обгоняют автомобили и тут же укорачивают дистанцию тебе!