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Маршрутка врезалась в кроссовер, пропускающий скорую, в Барнауле

Водитель автобуса не успел затормозить

16 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле маршрутка столкнулась с иномаркой на перекрестке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, поток машин остановился, для того чтобы пропустить карету скорой помощи, выезжающую с Деповской, но водитель автобуса не успел затормозить и догнал авто, идущее впереди. 

В результате движение на участке было временно затруднено. Информации о пострадавших нет.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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гость

13:47:02 16-05-2024

Да, это было на моих глазах, только в 7.45. газелистов нужно тормозить, вообще без мозгов!!!!!!

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Гость

15:36:20 16-05-2024

надо соблюдать дистанцию!!!!!!!!!!

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Гость

16:59:19 16-05-2024

Гость (15:36:20 16-05-2024) надо соблюдать дистанцию!!!!!!!!!!... Да кто даст соблюдать дистанцию? Обгоняют автомобили и тут же укорачивают дистанцию тебе!

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