Готова ли концепция парка 300-летия Барнаула и что изменили архитекторы?

Сейчас территория за ТРЦ "Европа" лидирует в голосовании по благоустройству, и если она победит, архитекторы презентуют концепцию

27 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Эскиз парка 300-летия Барнаула / Фото: planeta.ru

Создание концепции возможного парка 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа" сейчас находится на финальном этапе завершения. Архитекторы дорабатывают детали и ждут окончания голосования по нацпроекту "Жилье и городская среда". И если парк в нем победит, эскиз презентуют общественности. Об этом amic.ru рассказал архитектор Андрей Атаджанов, команда которого занимается проектом.

Когда презентуют концепцию?

Сейчас овраг за ТРЦ "Европа" участвует в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Если он победит, объект начнут благоустраивать в 2025 году. И для работ по созданию проекта властям может понадобиться концепция парка, отметил Атаджанов.

"Если у нас запросит концепцию администрация, мы ее представим. Не запросит – мы презентуем ее как-то по-другому и отдадим заказчику, то есть инициативной группе. И пусть они уже дальше сами думают, что с ней делать. То есть тут никаких особо сюрпризов не будет. Пока ждем результатов", – сказал архитектор.

Предварительная концепция Парка 300-летия Барнаула/ Фото: planeta.ru

Что изменили архитекторы?

В апреле архитекторам удалось привести концепцию "в более презентабельный вид", и теперь ее можно назвать градостроительно-аналитической, сказал Атаджанов. То есть архитекторы сделали упор на аналитику, "которая могла бы стать подспорьем для эскизного проекта", подчеркнул он.

Также группа отказалась от того, чтобы ядром концепции были своеобразные "отсылки" к снесенным архитектурным объектам города, как это планировалось ранее. Эти "отсылки" хотели сделать в виде визит-центра, кафе или беседок, слегка напоминающих утраченные здания.

"Эта тема в принципе очень условна, и теперь мы ее осторожно обходим, потому что она вызвала нехороший, не вполне адекватный резонанс. Поэтому мы решили, что для концепции это вообще неважно. Важна градостроительная аналитика. И нужно заложить какие-то основы для того, чтобы парк можно было потом назвать историческим, то есть чтобы там была какая-то концепция историзма. Но пока это все очень концептуально и далеко от реальности. Это исключительно наше видение", – подчеркнул Атаджанов.

Сколько голосов набрала территория?

На данный момент территория набрала 8,9 тысячи голосов барнаульцев. Пока что она занимает первое место и более чем на две тысячи опережает ближайшего преследователя – сквер на ул. Аванесова, у которого 6,8 тысячи голосов, однако последний медленно сокращает разрыв. Проголосовать за создание парка можно до 30 апреля по ссылке. Почему барнаульцы поддерживают благоустройство оврага за ТРЦ "Европа", можно прочитать здесь.

Ситуация по голосованию на 26 апреля/ Фото: тг-канал "Будующий парк 300-летия Барнаула"

Что это за овраг?

Территория за торговым центром "Европа" занимает около 15 га. Еще в 1989 году там планировали сделать парк 50-летия СССР, однако реализовать идею не удалось. В 2010 году был проект "Национальной деревни" на этой территории, однако он тоже не воплотился в жизнь. В конце 2022 года появилась инициативная группа, которая начала выступать за создание парка на заброшенной территории. В конце концов они смогли добиться включения оврага в список на голосование по благоустройству.