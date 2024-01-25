НОВОСТИОбщество

25 тысяч за 25 лет. Правда ли, что в России введут выплаты за долгий брак?

"Переживающий не лучшие времена" институт брака предлагают поддержать рублем

25 января 2024, 15:00, ИА Амител

Заключение брака / Фото: pixbay.com
Заключение брака / Фото: pixbay.com

В России могут появиться новые выплаты для супружеских пар. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты, которые хотят поддержать институт семьи и брака. При этом размер единоразовых выплат может достигать 70 тысяч рублей.

Рассказываем, введут ли в России выплаты за долгий брак, кому их предлагают выдавать и сколько денег смогут получать супружеские пары.

1

Правда ли, что в России появятся выплаты за долгий брак?

Не совсем. Точного решения нет, это лишь законопроект, который внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Среди них – глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и сенатор Елена Афанасьевна.
Они считают, что инициатива поможет укрепить в стране институт брака, который сейчас "переживает не лучшие времена".

"В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на традиционную семью, а на индивида, растет число разводов, количество матерей-одиночек, снижается рождаемость. В связи с этим крайне важно со стороны государства поощрять семейные пары, которые состоят в официальном браке многие годы", – цитирует текст пояснительной записки РБК.

Поэтому депутаты предложили ввести денежные выплаты для тех супружеских пар, которые прожили вместе много лет.
2

Сколько нужно будет прожить в браке, чтобы получить выплату?

Минимальный срок совместной жизни, указанный в законопроекте, – 20 лет. Но в документе прописано, что выплаты будут и в последующие "юбилейные годы", вплоть до 70-летия совместной жизни.
3

Сколько денег предлагают выплачивать за долгие годы брака?

В законопроекте прописана довольно простая схема: сколько лет совместной жизни – столько и денег. Например, за 20 лет брака – 20 тысяч рублей, за 25 лет – 25 тысяч, а за 70 лет – 70 тысяч.
4

Кто сможет претендовать на выплаты за долгий брак?

Право на выплаты предлагается предоставить россиянам, которые постоянно живут на территории страны и чей брак не был признан судом недействительным.
5

Будут ли положены выплаты, если супруги на какое-то время разводились, а потом снова поженились?

Нет. Если пара разводилась, а потом вновь поженилась, сроки не будут суммироваться. Отсчет предлагается вести с даты последней регистрации.
6

Каковы шансы, что выплаты за долгий брак действительно введут?

Судя по всему, небольшие. В правительстве дали отрицательный отзыв на законопроект. Там отметили, что он не совсем полный – механизм выплат проработан не до конца, а количество возможных получателей не просчитано.
Поэтому далеко не факт, что такой законопроект примут в Госдуме. Впрочем, остается лишь ждать и следить за новостями.
7

Есть ли в России какие-то выплаты за длительный брак?

Да, но не везде. Всего в России есть 20 регионов, где предусмотрены выплаты за долгий брак. Но и прожить вместе, чтобы получить деньги, нужно действительно долго – не менее 50 лет.
Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Законопроекты выплаты

Комментарии 12

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Гость

15:02:47 25-01-2024

Терпеть до 25 лет, ради 25 тысяч : D

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Гость

15:04:59 25-01-2024

каждому?

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Гость

15:08:08 25-01-2024

Конечно же нет, взрослые а в сказки верите. Зачем такой бред вообще обсуждать.

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Гость

16:20:56 25-01-2024

- "Точного решения нет, это лишь законопроект, который внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. " ========= Если ЛДПР, то этим прощелыгам никогда не верил и веры нет.

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Гость

16:30:43 25-01-2024

очередная схема для мошенников. Сейчас начнут отрабатывать.

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Гость

16:47:48 25-01-2024

интересно, в каких регионах есть такие выплаты? огласите список пожалуйста

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Гость

19:09:04 25-01-2024

Людям, прожившим вместе 25 лет, не четвертак нужен) их РПЦ должна в сан святых посвящать)

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Гость

20:45:52 25-01-2024

А почему на фото кольца на левой руке? Не по-русски это

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Гость

22:16:01 25-01-2024

Могли бы и уже и одобрить такую выплату. Это копейки по сравнению с выплатами многим. А то все хитро..опые поразводились, живут вместе, но "путинские алименты" получают ежемесячно, либо изначально не записывают отца, ради льгот. Семья совсем утратила свою ценность, не справедливо!

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Барнаулец

13:46:40 26-01-2024

конечно будет такой закон в будущем начиная с 20 лет брака выплачивать руб 20 лет - 100 000 25 - 150 000 30 - 200 000 35 - 250 000 40 - 300 000 50 лет - 1 миллион рублей

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Гость

14:31:31 26-01-2024

19 регионов выплачивают деньги за долгий брак: Москва, Московская область, Спб, Ленинградская область, Калужская, Тюменская, Пензенская, Самарская области, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Гость

17:08:42 03-02-2024

Гость (16:47:48 25-01-2024) интересно, в каких регионах есть такие выплаты? огласите спи... 50000.т.р за 50 лет брака в СПб.и 70000.тр за 70 лет брака точно ксть

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