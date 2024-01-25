В России могут появиться новые выплаты для супружеских пар. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты, которые хотят поддержать институт семьи и брака. При этом размер единоразовых выплат может достигать 70 тысяч рублей.
Рассказываем, введут ли в России выплаты за долгий брак, кому их предлагают выдавать и сколько денег смогут получать супружеские пары.
1
Правда ли, что в России появятся выплаты за долгий брак?
Не совсем. Точного решения нет, это лишь законопроект, который внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Среди них – глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и сенатор Елена Афанасьевна.
Они считают, что инициатива поможет укрепить в стране институт брака, который сейчас "переживает не лучшие времена".
"В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на традиционную семью, а на индивида, растет число разводов, количество матерей-одиночек, снижается рождаемость. В связи с этим крайне важно со стороны государства поощрять семейные пары, которые состоят в официальном браке многие годы", – цитирует текст пояснительной записки РБК.
Поэтому депутаты предложили ввести денежные выплаты для тех супружеских пар, которые прожили вместе много лет.
2
Сколько нужно будет прожить в браке, чтобы получить выплату?
Минимальный срок совместной жизни, указанный в законопроекте, – 20 лет. Но в документе прописано, что выплаты будут и в последующие "юбилейные годы", вплоть до 70-летия совместной жизни.
3
Сколько денег предлагают выплачивать за долгие годы брака?
В законопроекте прописана довольно простая схема: сколько лет совместной жизни – столько и денег. Например, за 20 лет брака – 20 тысяч рублей, за 25 лет – 25 тысяч, а за 70 лет – 70 тысяч.
4
Кто сможет претендовать на выплаты за долгий брак?
Право на выплаты предлагается предоставить россиянам, которые постоянно живут на территории страны и чей брак не был признан судом недействительным.
5
Будут ли положены выплаты, если супруги на какое-то время разводились, а потом снова поженились?
Нет. Если пара разводилась, а потом вновь поженилась, сроки не будут суммироваться. Отсчет предлагается вести с даты последней регистрации.
6
Каковы шансы, что выплаты за долгий брак действительно введут?
Судя по всему, небольшие. В правительстве дали отрицательный отзыв на законопроект. Там отметили, что он не совсем полный – механизм выплат проработан не до конца, а количество возможных получателей не просчитано.
Поэтому далеко не факт, что такой законопроект примут в Госдуме. Впрочем, остается лишь ждать и следить за новостями.
7
Есть ли в России какие-то выплаты за длительный брак?
Да, но не везде. Всего в России есть 20 регионов, где предусмотрены выплаты за долгий брак. Но и прожить вместе, чтобы получить деньги, нужно действительно долго – не менее 50 лет.
15:02:47 25-01-2024
Терпеть до 25 лет, ради 25 тысяч : D
15:04:59 25-01-2024
каждому?
15:08:08 25-01-2024
Конечно же нет, взрослые а в сказки верите. Зачем такой бред вообще обсуждать.
16:20:56 25-01-2024
- "Точного решения нет, это лишь законопроект, который внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. " ========= Если ЛДПР, то этим прощелыгам никогда не верил и веры нет.
16:30:43 25-01-2024
очередная схема для мошенников. Сейчас начнут отрабатывать.
16:47:48 25-01-2024
интересно, в каких регионах есть такие выплаты? огласите список пожалуйста
19:09:04 25-01-2024
Людям, прожившим вместе 25 лет, не четвертак нужен) их РПЦ должна в сан святых посвящать)
20:45:52 25-01-2024
А почему на фото кольца на левой руке? Не по-русски это
22:16:01 25-01-2024
Могли бы и уже и одобрить такую выплату. Это копейки по сравнению с выплатами многим. А то все хитро..опые поразводились, живут вместе, но "путинские алименты" получают ежемесячно, либо изначально не записывают отца, ради льгот. Семья совсем утратила свою ценность, не справедливо!
13:46:40 26-01-2024
конечно будет такой закон в будущем начиная с 20 лет брака выплачивать руб 20 лет - 100 000 25 - 150 000 30 - 200 000 35 - 250 000 40 - 300 000 50 лет - 1 миллион рублей
14:31:31 26-01-2024
19 регионов выплачивают деньги за долгий брак: Москва, Московская область, Спб, Ленинградская область, Калужская, Тюменская, Пензенская, Самарская области, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ.
17:08:42 03-02-2024
Гость (16:47:48 25-01-2024) интересно, в каких регионах есть такие выплаты? огласите спи... 50000.т.р за 50 лет брака в СПб.и 70000.тр за 70 лет брака точно ксть