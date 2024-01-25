"Переживающий не лучшие времена" институт брака предлагают поддержать рублем

25 января 2024, 15:00, ИА Амител

Заключение брака / Фото: pixbay.com

В России могут появиться новые выплаты для супружеских пар. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты, которые хотят поддержать институт семьи и брака. При этом размер единоразовых выплат может достигать 70 тысяч рублей.

Рассказываем, введут ли в России выплаты за долгий брак, кому их предлагают выдавать и сколько денег смогут получать супружеские пары.

1 Правда ли, что в России появятся выплаты за долгий брак? Не совсем. Точного решения нет, это лишь законопроект, который внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Среди них – глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и сенатор Елена Афанасьевна. Они считают, что инициатива поможет укрепить в стране институт брака, который сейчас "переживает не лучшие времена". "В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на традиционную семью, а на индивида, растет число разводов, количество матерей-одиночек, снижается рождаемость. В связи с этим крайне важно со стороны государства поощрять семейные пары, которые состоят в официальном браке многие годы", – цитирует текст пояснительной записки РБК. Поэтому депутаты предложили ввести денежные выплаты для тех супружеских пар, которые прожили вместе много лет. Поэтому депутаты предложили ввести денежные выплаты для тех супружеских пар, которые прожили вместе много лет.

2 Сколько нужно будет прожить в браке, чтобы получить выплату? Минимальный срок совместной жизни, указанный в законопроекте, – 20 лет. Но в документе прописано, что выплаты будут и в последующие "юбилейные годы", вплоть до 70-летия совместной жизни.

3 Сколько денег предлагают выплачивать за долгие годы брака? В законопроекте прописана довольно простая схема: сколько лет совместной жизни – столько и денег. Например, за 20 лет брака – 20 тысяч рублей, за 25 лет – 25 тысяч, а за 70 лет – 70 тысяч.

4 Кто сможет претендовать на выплаты за долгий брак? Право на выплаты предлагается предоставить россиянам, которые постоянно живут на территории страны и чей брак не был признан судом недействительным.

5 Будут ли положены выплаты, если супруги на какое-то время разводились, а потом снова поженились? Нет. Если пара разводилась, а потом вновь поженилась, сроки не будут суммироваться. Отсчет предлагается вести с даты последней регистрации.

6 Каковы шансы, что выплаты за долгий брак действительно введут? Судя по всему, небольшие. В правительстве дали отрицательный отзыв на законопроект. Там отметили, что он не совсем полный – механизм выплат проработан не до конца, а количество возможных получателей не просчитано. Поэтому далеко не факт, что такой законопроект примут в Госдуме. Впрочем, остается лишь ждать и следить за новостями.