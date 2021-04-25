Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 апреля отмечает 75-летний юбилей. В свои уже немолодые годы он остаётся одним из самых ярких политиков современности. Его можно любить, его можно ненавидеть, но уж точно сложно оставаться к нему равнодушным. Информационный портал amic.ru выбрал из великого множества его известных цитат несколько самых любопытных:
- Мы в Думе за какие законы хотим, за такие и голосуем!
- "Ж" – лучшая буква в русском алфавите. На букву "Ж" у нас есть много смачных слов.
- Работать губернатором для меня – всё равно что пересесть с Mercedes на велосипед.
- Никогда ни одна женщина не скажет "хватит", никогда! Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине.
- Я много учился. Я закончил четыре университета. Четыре! Я один делаю больше, чем 40 депутатов.
- Я скажу, потом вы скажете, потом вас вынесут отсюда.
- Выгони его отсюда, подлеца, и расстреляй его там – в коридоре!
- Жизнь человеку дана один раз, и прожить её нужно в городе Сочи.
- Только под русские песни плачет планета.
- Я сторонник реабилитации Кащея Бессмертного.
- Я мечтаю 100 дней быть никем. Сто дней вообще забыть всё. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.
- Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.
- Наша власть – как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твёрдый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперчённый.
- Президента нужно избирать на 20 лет. А для таких, как Явлинский и Зюганов, я бы вообще установил нулевой срок.
- Каждой одинокой женщине – по мужчине. Каждому мужчине – по дешёвой бутылке водки.
Комментарии
Пораженная тяжелым недугом в предтерминальной стадии страна.
Не зря Фургал был в его партии
Не зря Фургал был в его партии
Почему был, он и сейчас в его партии
сколько гражданств у него?-3-4 ? И потому выкидывают Жириновского с нашей страны----завершается эпоха партий...
Одно руководить регионом, другое языком трепать и жаоован е в три раза больше чем у губернатора. Ответственности ноль.
У каждого Царя есть свой Шут.
Царь будет очень уважаем если переведёт гос думу и совет федерации на общественные начала.
Царь будет очень уважаем если переведёт гос думу и совет федерации на общественные начала
Хороший вариант. Но это слишком радикально, такого наверное нет ни в одной стране мира. А вот сделать им зарплату, как средняя по стране, это справедливоросы уже предлагали и это не так уж радикально. И логично. Пусть в Совете Федерации представитель региона получает, как средняя в его регионе. Ему будет хотеться ее увеличить, он будет стараться. Они все будут уважаемы. Ну если взятки брать не будут. А чтобы не брали, давать 20 лет за взятку
все правители уже хотят назвать нашу страну СССР и продолжить ими начатое дело и потому их всех за кардон с полной конфискацией всего забранного у народа в 90-х.
их всех за кардон с полной конфискацией всего забранного у народа в 90-х
Большинство их уже за кордоном, но они планируют вернуться и вернуть свободные 90-е с хорошими отношениями с "за кордоном"
Но тем не мение его высказывания сбываются