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"Президента нужно избирать на 20 лет". Лучшие высказывания Жириновского

, ИА "Амител"
25 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечает 75-й день рождения

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 апреля отмечает 75-летний юбилей. В свои уже немолодые годы он остаётся одним из самых ярких политиков современности. Его можно любить, его можно ненавидеть, но уж точно сложно оставаться к нему равнодушным. Информационный портал amic.ru выбрал из великого множества его известных цитат несколько самых любопытных:

  • Мы в Думе за какие законы хотим, за такие и голосуем!
  • "Ж" – лучшая буква в русском алфавите. На букву "Ж" у нас есть много смачных слов.
  • Работать губернатором для меня – всё равно что пересесть с Mercedes на велосипед.
  • Никогда ни одна женщина не скажет "хватит", никогда! Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине.
  • Я много учился. Я закончил четыре университета. Четыре! Я один делаю больше, чем 40 депутатов.
  • Я скажу, потом вы скажете, потом вас вынесут отсюда.
  • Выгони его отсюда, подлеца, и расстреляй его там – в коридоре!
  • Жизнь человеку дана один раз, и прожить её нужно в городе Сочи.
  • Только под русские песни плачет планета.
  • Я сторонник реабилитации Кащея Бессмертного.
  • Я мечтаю 100 дней быть никем. Сто дней вообще забыть всё. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.
  • Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.
  • Наша власть – как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твёрдый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперчённый.
  • Президента нужно избирать на 20 лет. А для таких, как Явлинский и Зюганов, я бы вообще установил нулевой срок.
  • Каждой одинокой женщине – по мужчине. Каждому мужчине – по дешёвой бутылке водки.

 


Комментарии

25.04.2021 07:55
- гость -

Пораженная тяжелым недугом в предтерминальной стадии страна.

25.04.2021 08:09
гость

Не зря Фургал был в его партии

25.04.2021 08:10
гость

Не зря Фургал был в его партии

Почему был, он и сейчас в его партии

25.04.2021 08:47
- гость -

сколько гражданств у него?-3-4 ? И потому выкидывают Жириновского с нашей страны----завершается эпоха партий...

25.04.2021 08:55
- гость -

Одно руководить регионом, другое языком трепать и жаоован е в три раза больше чем у губернатора. Ответственности ноль.

25.04.2021 09:18
- гость -

У каждого Царя есть свой Шут.

25.04.2021 09:25
- гость -

Царь будет очень уважаем если переведёт гос думу и совет федерации на общественные начала.

25.04.2021 09:46
гость

Царь будет очень уважаем если переведёт гос думу и совет федерации на общественные начала

Хороший вариант. Но это слишком радикально, такого наверное нет ни в одной стране мира. А вот сделать им зарплату, как средняя по стране, это справедливоросы уже предлагали и это не так уж радикально. И логично. Пусть в Совете Федерации представитель региона получает, как средняя в его регионе. Ему будет хотеться ее увеличить, он будет стараться. Они все будут уважаемы. Ну если взятки брать не будут. А чтобы не брали, давать 20 лет за взятку

25.04.2021 09:50
гость

все правители уже хотят назвать нашу страну СССР и продолжить ими начатое дело и потому их всех за кардон с полной конфискацией всего забранного у народа в 90-х.

25.04.2021 09:55
гость

их всех за кардон с полной конфискацией всего забранного у народа в 90-х

Большинство их уже за кордоном, но они планируют вернуться и вернуть свободные 90-е с хорошими отношениями с "за кордоном"

25.04.2021 09:56
- гость -

Но тем не мение его высказывания сбываются

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