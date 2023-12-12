"360": водитель выбросил Наталью Штурм из авто, певица получила травму

Инцидент произошел, когда певица шла по одному из московских дворов

12 декабря 2023, 16:17, ИА Амител

Певица Наталья Штурм получила травму головы, после того как ее выбросили из авто на Красноармейской улице у дома № 25 в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел, когда певица по одному из московских дворов. Сейчас подробности происшествия выясняют полицейские, однако у СМИ есть две версии происшествия.

Согласно первой, Штурм сбила машина, когда она выходила из двора. У нее якобы было подозрение на сотрясение головного мозга.

Согласно второй версии, которую приводит РЕН ТВ, артистка по какой-то причине ударилась головой о дверцу багажника и упала в снег, чего не заметил водитель. После она забралась в машину и устроила скандал, кадры которого опубликовали в Сети. На них видно, что автомобилист силой вытащил певицу из своего автомобиля.