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"360": водитель выбросил Наталью Штурм из авто, певица получила травму

Инцидент произошел, когда певица шла по одному из московских дворов

12 декабря 2023, 16:17, ИА Амител

Певица Наталья Штурм получила травму головы, после того как ее выбросили из авто на Красноармейской улице у дома № 25 в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел, когда певица по одному из московских дворов. Сейчас подробности происшествия выясняют полицейские, однако у СМИ есть две версии происшествия.

Согласно первой, Штурм сбила машина, когда она выходила из двора. У нее якобы было подозрение на сотрясение головного мозга.

Согласно второй версии, которую приводит РЕН ТВ, артистка по какой-то причине ударилась головой о дверцу багажника и упала в снег, чего не заметил водитель. После она забралась в машину и устроила скандал, кадры которого опубликовали в Сети. На них видно, что автомобилист силой вытащил певицу из своего автомобиля.

Происшествия культура Знаменитости

Комментарии 13

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Гость

16:20:33 12-12-2023

Эта истеричная и склочная тетка могла сама спровоцировать. Будем ждать видеозапись из такси.

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Гость

16:25:08 12-12-2023

Видимо, Штурм заскучала, и решила о себе напомнить таким образом!

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Гость

16:30:08 12-12-2023

решила о себе напомнить? о ней уже лет 10 (или больше) не слышно было. в сауны больше не зовут?

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Гость

16:32:35 12-12-2023

Плохой пиар-тоже пиар! Кто только себя не называет "певицами" и "певцами"... а вот только бабки в деревне поют гораздо лучше и душевнее, чем все эти размалёванные куклы вместе взятые.

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Гость

16:33:59 12-12-2023

Это вообще кто?

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Гость

16:34:14 12-12-2023

Походу тётку климакс колбасит

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Гость

16:43:25 12-12-2023

У неё пожар был на днях, теперь это. Насыщенной жизнью живёт

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Гость

16:45:48 12-12-2023

Гость (16:43:25 12-12-2023) У неё пожар был на днях... меж ног горело?

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Гость

17:05:12 12-12-2023

каждый раз поражаюсь, до чего же злобные люди в Барнауле живут, ничего вы не заслуживаете хорошего

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Гость

09:07:23 13-12-2023

Гость (17:05:12 12-12-2023) каждый раз поражаюсь, до чего же злобные люди в Барнауле жив... Ну как же, вот, вашей дефекации удостоились!

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Гость

18:14:01 12-12-2023

Наталью Штурм певец и композитор Александр Новиков опекал со всех сторон.

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Гость

18:37:31 12-12-2023

Гость (18:14:01 12-12-2023) Наталью Штурм певец и композитор Александр Новиков опекал со... в 90-х. но потом ни о ком из них не слышно было...

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Гость

18:31:28 12-12-2023

У Наташки хорошие песни. "Окончен школьный роман", "Сирень, сирень, рвали все кому не лень", "Посмотри в глаза на прощание, скоро объявят полет, улетает по расписанию в ночь, твой самолет".

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