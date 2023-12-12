"360": водитель выбросил Наталью Штурм из авто, певица получила травму
Инцидент произошел, когда певица шла по одному из московских дворов
12 декабря 2023, 16:17, ИА Амител
Певица Наталья Штурм получила травму головы, после того как ее выбросили из авто на Красноармейской улице у дома № 25 в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Инцидент произошел, когда певица по одному из московских дворов. Сейчас подробности происшествия выясняют полицейские, однако у СМИ есть две версии происшествия.
Согласно первой, Штурм сбила машина, когда она выходила из двора. У нее якобы было подозрение на сотрясение головного мозга.
Согласно второй версии, которую приводит РЕН ТВ, артистка по какой-то причине ударилась головой о дверцу багажника и упала в снег, чего не заметил водитель. После она забралась в машину и устроила скандал, кадры которого опубликовали в Сети. На них видно, что автомобилист силой вытащил певицу из своего автомобиля.
16:20:33 12-12-2023
Эта истеричная и склочная тетка могла сама спровоцировать. Будем ждать видеозапись из такси.
16:25:08 12-12-2023
Видимо, Штурм заскучала, и решила о себе напомнить таким образом!
16:30:08 12-12-2023
решила о себе напомнить? о ней уже лет 10 (или больше) не слышно было. в сауны больше не зовут?
16:32:35 12-12-2023
Плохой пиар-тоже пиар! Кто только себя не называет "певицами" и "певцами"... а вот только бабки в деревне поют гораздо лучше и душевнее, чем все эти размалёванные куклы вместе взятые.
16:33:59 12-12-2023
Это вообще кто?
16:34:14 12-12-2023
Походу тётку климакс колбасит
16:43:25 12-12-2023
У неё пожар был на днях, теперь это. Насыщенной жизнью живёт
16:45:48 12-12-2023
Гость (16:43:25 12-12-2023) У неё пожар был на днях... меж ног горело?
17:05:12 12-12-2023
каждый раз поражаюсь, до чего же злобные люди в Барнауле живут, ничего вы не заслуживаете хорошего
09:07:23 13-12-2023
Гость (17:05:12 12-12-2023) каждый раз поражаюсь, до чего же злобные люди в Барнауле жив... Ну как же, вот, вашей дефекации удостоились!
18:14:01 12-12-2023
Наталью Штурм певец и композитор Александр Новиков опекал со всех сторон.
18:37:31 12-12-2023
Гость (18:14:01 12-12-2023) Наталью Штурм певец и композитор Александр Новиков опекал со... в 90-х. но потом ни о ком из них не слышно было...
18:31:28 12-12-2023
У Наташки хорошие песни. "Окончен школьный роман", "Сирень, сирень, рвали все кому не лень", "Посмотри в глаза на прощание, скоро объявят полет, улетает по расписанию в ночь, твой самолет".