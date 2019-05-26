Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров отчитался о своих доходах за 2018 год. Их размер составил 220,1 миллиона рублей.
Данная сумма складывается из дохода по основному месту работы и из других источников. При этом по итогам 2017-го Белозеров отчитался о доходе в размере 180,5 миллиона рублей – таким образом, он вырос почти на 40 млн рублей.
В материалах говорится, что собственного недвижимого имущества у главы РЖД нет. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в российской столице площадью 193 квадратных метров.
Общий доход жены Белозерова за минувший год равен 18,2 миллиона рублей, которые она заработала по основному месту работы и от вкладов в банках и ценных бумаг.
В ее собственности находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метров и машино-место площадью 14,4 квадратного метра.
Супруга руководителя компании владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.
У несовершеннолетней дочери Белозерова тоже нет имущества в собственности, а также дохода.
Комментарии
Нормальному человеку не нужно столько денег. А если ты ненормальный, уйди с должности.
Готов возглавить РЖД всего за 50 млн. рублей в год.
бывает..
тут походу правильнее сказать не заработал, а получил
А мне понадобится 660 лет, чтобы наоткладывать такую сумму)))) просто тупо снимать за и откладывать в кучку, не тратя из нее ни копейки, и вот через 660 лет у меня тоже будет 220 миллионов рублей))))
Поработаю главой РЖД за 6 млн
белозеров ,ты сам хоть понимаешь, что ты делаешь? сколько получают проводницы и машинисты? ты заставляешь Россию выходить на баррикады! какой ты управленец-курица которая гребет под себя.
26.05.2019 18:27
месный
кстати, да, согласен. Коробит от фразы "заработал миллиард".
2 200 000 красная цена этой должности
Я вот не понимаю… государство СССР строило жл-сеть, порою даже ценой жизней граждан, сеть предприятий по обслуживанию этой отрасли, а какой-то хорёк с этого сотни миллионов себе в карман кладёт…
Все они ненасытные и хотят чтобы их уважали.
щас нам всем объяснят...
...наследство
квартиру и машину продал
в лотерею выиграл
...и т.д.
А зарплата у него маленькая
добавлю
После этого начинаешь понимать почему в 1917 всех господ на вилы поднимали
а тут дело даже не в главе.
щас все рждэшники кучеряво живут, да так, что силовики и администрация курят в сторонке.
большие зп, льготы, премии.... закрытая каста для своих
Голосуя за партию власти мы сами позволяем этой братве получать такие деньги - не зарабатывать!
А тепловозы продолжают 40 лет эксплуатировать...