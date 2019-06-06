Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила об отсутствии в последние два-три года жалоб на заработную плату в отрасли здравоохранения, подчеркнув, что процент оклада медработников в регионах за шесть лет вырос на 20-25%, пишет "Парламентская газета".
Ранее Счетная палата РФ сообщила о низком уровне исполнения бюджета (68,9%) подконтрольным Скврцовой ведомством в прошлом году. В частности, в 50 из 85 субъектах РФ не обеспечено повышение зарплаты среднего и младшего персонала медработников.
По словам Скворцовой, различия сейчас, если говорить о людях, которые занимают одну и ту же позицию и имеют примерно одну и ту же квалификацию, много меньше, чем это было несколько лет назад.
Как отметила министр, "в 2012 году процент оклада внутри зарплаты медработников составлял от 20 до 30%, а сейчас, по настоятельной рекомендации Минздрава, во всех регионах подтянули до 50-55%".
По данным Росстата, в 2018 году самая высокая средняя зарплата врачей была зафиксирована на Чукотке, где медики получают около 180 тысяч рублей в месяц. На том же уровне находился заработок врачей в Ямало-Ненецком автономном округе (158 тысяч рублей), Магаданской области (143 тысячи) и Москве (138,6).
Меньше всего получают врачи в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 43 тысячи рублей. Этот показатель также связан с уровнем доходов в этих регионах.
Комментарии
Сколько врачу или адвокату не плати, все мало. Все равно будут разводить на деньги и плакать, что в Амэрике получали бы в 100 раз больше. И не хотят понять, что здесь другая, бедная страна.
А если конкретно, то у 90% врачей ни оборудования хорошего, ни навыков, как у их западных коллег не имеется, отстают по словам знакомого профессора лет на 50. Но аппетиты умерить не желают.