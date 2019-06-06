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Скворцова заявила об отсутствии жалоб на зарплату медиков в последние 2-3 года

, ИА "Амител"
Скворцова не понимает суть проблемы, поскольку зарплаты медиков выросли по сравнению с 2012 годом
Как отметила Скворцова, 'процент оклада во всех регионах подтянули до 50-55%' / Фото: cdn.postnews.ru

Как отметила Скворцова, "процент оклада во всех регионах подтянули до 50-55%" / Фото: cdn.postnews.ru

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила об отсутствии в последние два-три года жалоб на заработную плату в отрасли здравоохранения, подчеркнув, что процент оклада медработников в регионах за шесть лет вырос на 20-25%, пишет "Парламентская газета".

Ранее Счетная палата РФ сообщила о низком уровне исполнения бюджета (68,9%) подконтрольным Скврцовой ведомством в прошлом году. В частности, в 50 из 85 субъектах РФ не обеспечено повышение зарплаты среднего и младшего персонала медработников.

По словам Скворцовой, различия сейчас, если говорить о людях, которые занимают одну и ту же позицию и имеют примерно одну и ту же квалификацию, много меньше, чем это было несколько лет назад.

Как отметила министр, "в 2012 году процент оклада внутри зарплаты медработников составлял от 20 до 30%, а сейчас, по настоятельной рекомендации Минздрава, во всех регионах подтянули до 50-55%".

По данным Росстата, в 2018 году самая высокая средняя зарплата врачей была зафиксирована на Чукотке, где медики получают около 180 тысяч рублей в месяц. На том же уровне находился заработок врачей в Ямало-Ненецком автономном округе (158 тысяч рублей), Магаданской области (143 тысячи) и Москве (138,6).

Меньше всего получают врачи в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 43 тысячи рублей. Этот показатель также связан с уровнем доходов в этих регионах.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.06.2019 06:13
- гость -

Сколько врачу или адвокату не плати, все мало. Все равно будут разводить на деньги и плакать, что в Амэрике получали бы в 100 раз больше. И не хотят понять, что здесь другая, бедная страна.
А если конкретно, то у 90% врачей ни оборудования хорошего, ни навыков, как у их западных коллег не имеется, отстают по словам знакомого профессора лет на 50. Но аппетиты умерить не желают.

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