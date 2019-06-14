В Алтайском крае проходит много спортивных соревнований: сельские олимпиады, боксерские турниры, в минувшем году регион принимал масштабный турнир по гребле. В 2019-м одним из главных событий в спортивной жизни можно назвать фестиваль "Большой Алтай". Он проходит уже в четвертый раз, но в России впервые. С 9 по 15 июня почти 400 спортсменов и профессиональных туристов из России, Казахстана, Монголии и Китая живут в палаточном лагере в живописном ущелье Щеки на реке Песчаной, общаются и соревнуются в 17 видах состязаний. Портал Amic.ru поговорил с участниками и судьями.

Команда России

Делегацию из России, на правах принимающей стороны, представляли сразу девять команд из трех регионов.

Больше всех участников, понятное дело, от Алтайского края. Это команда алтайского педагогического университета из девяти человек под руководством мастера спорта международного класса, судьи всероссийской категории по дзюдо Сергея Хорохордина. В команде есть четыре кандидата в мастера спорта по спортивному туризму, один кандидат в мастера спорта по рафтингу, один КМС по дзюдо и самбо.

В команде "Скат" из Бийска шесть участников. Ими руководит член женской сборной России по рафтингу на предстоящем чемпионате Европы в Боснии Виктория Соколова.

В команде педагогического лицея девять человек, в том числе два КМС по спортивному туризму.

Команда "Актур": девять человек, есть мастер спорта по велоспорту, КМС по рукопашному бою, КМС по альпинизму, греко-римской борьбе.

В сборной Алтайского района два мастера спорта по рафтингу, три КМС по спортивному туризму, КМС по рафтингу,

В "Юнтуре" восемь спортсменов, в том числе КМС по спортивному туризму, КМС по скалолазанию. Кстати, эта команда стала победителем на фестивале "Большой Алтай" в Китае в 2015 году.

Военно-спортивный клуб "Борец" и его восемь участников на соревнования привез спортсмен, депутат парламента Алтайского края Александр Николайчик. В прошлом году клуб выиграл соревнования по России среди военно-спортивных клубов.

"Здесь хотим поконкурировать в скалолазании. А вообще такой фестиваль полезен даже просто для участия: выездные мероприятия отлично закаляют характер", – сказал он Amic.ru.

Среди участников от Алтайского края спортсмен, входящий в топ-10 мирового рейтинга ледолазания, председатель алтайской краевой федерации альпинизма, член сборной России по ледолазанию, серебряный призер кубка России, бронзовый призер этапа Кубка мира Дмитрий Гребенников. Недавно он был удостоен звания мастера спорта России по альпинизму.

В команде из Кемеровской области 10 человек, девять из них кандидаты в мастера спорта по спортивному туризму.

И, наконец, в команде Республики Алтай тоже 10 человек, в том числе четыре мастера спорта по рафтингу, один из которых победитель кубков мира по рафтингу 2004 и 2006 Леонид Меновщиков, еще два кандидата в мастера спорта по рафтингу.

Команда Монголии

В монгольской команде восемь человек. Большинство из них даже не говорят по-русски, но в спорте слова не нужны.

Среди участников есть и профессиональные спортсмены, и любители. Команда делает ставки на хорошие результаты в скалолазании, рафтинге, борьбе куреш, армрестлинге. В команде два мастера спорта по скалолазанию, мастер спорта по борьбе.

Команда Казахстана

В составе двух команд 16 человек, в том числе два мастера спорта и четыре кандидата в мастера по армрестлингу, два мастера спорта и два КМС по борьбе куреш. В числе делегатов – чемпионы и призеры Казахстана среди молодежи, призеры чемпионата мира по борьбе куреш.

Артем Супонев из Казахстана приехал на соревнования по армрестлингу, скалолазанию, борьбе и рафтингу.

"Мы приехали защитить честь страны и, конечно, рассчитываем на победу в наших видах спорта. А условия здесь классные. Обычно на соревнованиях такая суета, гостиницы, все одно и то же. А тут природа, свежий воздух, красота – хороший отдых. Плюс все на равных условиях: все живут в палатках, все едят за одним столом полевую кухню", – сказал собеседник.

Губернатор Ховдского аймака Монголии Буганцуль Дугэржав отметил, что фестиваль с каждым годом становится все масштабнее.

"Если в первом фестивале в 2013 году участвовали всего восемь команд, то сегодня уже 14. "Большой Алтай" является одним из значимых проектов для развития дружеских отношений на Алтае и приграничного сотрудничества", – сказал он.

Команда Китая

От Китая приехало две команды, в общем 16 человек. Среди них три мастера спорта по легкой атлетике. Они примут участие в 11 видах спорта, в том числе скалолазании, рафтинге, спортивном ориентировании.

С командой приехал заместитель главы департамента по спорту, культуре, туризму и СМИ округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ливэй Чэнь. Кстати, он тоже примет участие в перетягивании каната.

"Это очень важные соревнования, здесь можно научиться чему-то новому и поддержать дружбу между странами. И природа тут очень хорошая: чистый воздух, красивый лес и горы", – сказал он в беседе с корреспондентом Amic.ru.

А судьи кто?

Напомним, что в программе фестиваля 17 видов спорта и туризма: спортивный туризм (пешеходные, водные, велосипедные, горные, комбинированные, авто-, мотодистанции), спортивное ориентирование, скалолазание, альпинизм, рафтинг, рыболовный спорт, перетягивание каната, парапланеризм и мотопарапланеризм, а также национальные виды спорта: борьба куреш, перетягивание человеком как быком (бухаша тартыс), армрестлинг, городошный спорт. Минимальный возраст участников – 18 лет. Есть виды спорта, где допускаются 16-летние.

"Соревнования судят высококвалифицированные судьи. Основная бригада из Алтайского края, в том числе судьи всероссийской категории по различным видам спорта. Есть представитель международной федерации спортивного туризма из Белоруссии, инспекторы по рафтингу из Республики Алтай и Москвы, представитель международной федерации рафтинга из Новой Зеландии", – рассказал главный судья фестиваля, заслуженный работник физической культуры России, спортивный судья всероссийской категории по рафтингу и спортивному туризму Антон Сергеев.

Он добавил, что для того чтобы выиграть, нужно принять участие в 10 видах спорта (личные и парные) и трех командных видах. Тут не как на олимпиаде, когда один спортсмен – это один вид спорта. Здесь рафтеры могут показать свои силы в скалолазании, а армрестлеры посоревноваться в спортивном ориентировании. Во-первых, можно попробовать себя в новом виде спорта. А во-вторых, заменить другого участника, если потребуется.

Еще одна особенность этих соревнований в том, что участие в них принимают не только профессиональные спортсмены.

"Это позволяет профессионалам провести мастер-класс, а непрофессионалам – подтянуться, поучиться. Хороший повод посоревноваться на равных. Очень важно, что здесь и опытные спортсмены, и молодежь, которую мы зря считаем потерянным поколением", – прокомментировала Amic.ru паралимпийская чемпионка, депутат парламента Алтайского края Татьяна Ильюченко.

Фестиваль она назвала уникальным еще и потому, что это игры на природе, все живут в равных условиях.

Инженер-эколог из Барнаула Наталья Поломошнова приехала на соревнования как любитель, у нее нет спортивного разряда, но есть серьезное увлечение скалолазанием. Для нее "Большой Алтай" – это не только возможность попробовать свои силы, но и познакомиться с действующими спортсменами.

Все итоги имеют фестивальный зачет. Плюс по некоторым видам спорта можно получить спортивный разряд.

Добавим, что работу фестиваля обеспечивают 45 волонтеров из Барнаула и Бийска. Это студенты и работающие люди, все прошли подготовку. Они помогают устанавливать палатки, следят за наличие воды в бане и умывальниках, помогают на кухне, работают переводчиками, координируют команды.

Справка

Международный туристско-спортивный фестиваль "Большой Алтай. Great Altai. Россия – 2019" проходит под патронажем Международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай". В состав совета входит шесть приграничных территорий: Республика Алтай и Алтайский край (Россия), Ховдский и Баян-Ульгийский аймаки (Монголия), Синьцзян-Уйгурский автономный район (Китай), Восточно-Казахстанская автономная область (Казахстан). Мероприятие проходит через год. Первой принимала фестиваль Монголия в 2013 году, Китай стал местом проведения в 2015 году, в 2017-м соревнования прошли в Казахстане.