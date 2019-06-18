Французское издание Mediapart сообщило о задержании великого в прошлом футболиста сборной Франции и экс-президента УЕФА Мишеля Платини.
Его подозревают в коррупции по делу назначения страны – хозяйки чемпионата мира 2022 года. Бывшего чиновника доставили в Антикоррупционное управление судебной полиции в Нантерре.
Ранее экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер в своей книге поделился подробностями мошеннического сговора при выборе страны – хозяйки чемпионата мира 2022 года. По словам экс-главы ФИФА, члены исполнительного комитета, ответственного за выбор организатора мирового первенства, не стали утруждать себя анализом доклада инспекции по странам-кандидатам, так как уже заранее приняли решение отдать свои голоса за Катар.
Блаттер отметил, что заявка Катара на проведение чемпионата мира победила в голосовании благодаря давлению на бывшего члена исполкома ФИФА и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
В книге Блаттер приводит детали разговора с Платини, который сообщил ему о принятом решении по выбору Катара после ужина с действующим в то время президентом Франции Николя Саркози и катарским эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Также экс-глава ФИФА намекнул на возможную связь между выбором арабского государства страной – хозяйкой мундиаля и миллионными затратами катарцев на авиационные контракты и на покупку футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
Напомним, Мишель Платини был наказан синхронно с Йозефом Блаттером. Изначально обоих отстранили от любой футбольной деятельности на восемь лет и приговорили к крупным штрафам.
Это было связано с делом о незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков в 2011 году. Затем срок дисквалификации футбольных чиновников был сокращен до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции на отстранение.
В итоге высшая спортивная инстанция удовлетворила требования Платини лишь частично — его пребывание вне футбола сократили до четырех лет. Француз же рассчитывал на полную реабилитацию.
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