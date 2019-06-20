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Россиян предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

, ИА "Амител"
Сегодня в Италии штраф за неоплату проезда по платной дороге составляет 300 евро
Плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения / Фото: cdn.motorpage.ru

Плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения / Фото: cdn.motorpage.ru

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые любят ездить по платным дорогам и не платить за это, пишет "Парламентская газета".

Для того чтобы штрафовать водителей, как считают в правительстве, необходимо использовать систему free-flow – "Свободный поток". Эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее.

Непосредственно создание первой в России системы "Свободный поток" запланировано в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области. Но пока что законодательство не позволяет начать внедрение новой системы, которая постоплатна по своей сути.

В кабмине указали, что при разработке изменений в законодательство учитывался имеющийся опыт администрирования платных автомобильных дорог, платных участков автодорог, в том числе опыт администрирования взыскания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Сегодня организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.

В правительстве отметили, что надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд. Собранные суммы штрафов в полном объеме они предлагают зачислять в бюджеты регионов.

К примеру, сегодня в Италии штраф за неоплату проезда по платной дороге составляет 300 евро, в Австрии – 120 евро, а в Швейцарии – 200 швейцарских франков.

В России плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1300 км. Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.06.2019 10:58
- гость -

А сколько сегодня зарплата в Италии?

0  0
20.06.2019 11:04
Иsтина

у работяг от 1200 евро

0  0
20.06.2019 11:13
- гость -

Италия разная, не юге с работой, мягко говоря, не очень.

0  0
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