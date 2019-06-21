Движение перекроют на автодороге в предместьях Барнаула утром в понедельник, 24 июня, из-за военных.
"В связи с плановым движением военных колонн 24.06.2019 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта с 07:10 до 10:10 на автодороге "населенный пункт Б. Ключи – населенный пункт Лесное – автодорога Фирсово-Бобровка – населенный пункт Бобровка", – сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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