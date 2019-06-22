К чиновникам и сотрудникам правоохранительных структур со свечами в руках присоединились многие барнаульцы / Фото: Андрей Луковский
Вечером 21 июня в канун Дня памяти и скорби в Барнауле прошла патриотическая акция "Свеча Памяти".
К ней присоединились губернатор Алтайского края Виктор Томенко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, а также представители АКЗС, МЧС, прокуратуры, СКР, Росгвардии и ФСБ.
Они собрались у Мемориала славы на площади Победы, чтобы почтить память защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны.
К чиновникам и сотрудникам правоохранительных структур со свечами в руках присоединились многие барнаульцы, в том числе, ветераны военных действий, дети войны и курсанты БЮИ.
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