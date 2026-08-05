От заката до рассвета: что делать, если громкая музыка у соседей по даче мешает спать
Советы эксперта, как бороться с дачными "дискотеками"
05 августа 2026, 07:15, ИА Амител
Лето сейчас в самом разгаре, и многие предпочитают проводить его за городом, в том числе на даче. Природа, свежий воздух и полное отсутствие городской суеты — идеальные условия, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом. Однако очень часто такую идиллию нарушают соседи, которые включают громкую музыку и слушают ее без перерыва. Нередко подобные "дискотеки" происходят ночью, длятся до самого утра и лишают окружающих нормального сна.
Как решить эту проблему законно, в беседе с журналистом amic.ru рассказала член Адвокатской палаты Алтайского края с многолетним стажем Татьяна Петрова.
Считается ли громкая музыка нарушением?
Какие законы регулируют право на тишину?
Единого федерального закона о тишине в России не существует. Правила, касающиеся времени и допустимого уровня шума, устанавливают региональные власти, поэтому нормы могут отличаться в разных субъектах Федерации.
Например, в Алтайском крае запрет на шум действует с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 09:00. Также предусмотрен "тихий час, действующий ежедневно с 13:00 до 15:00. Для проведения ремонтных работ установлены более строгие ограничения: в будние дни и в субботу нельзя шуметь с 20:00 до 09:00, а в воскресенье и праздничные дни — круглосуточно.
«Члены СНТ (садовых некоммерческих товариществ) вправе принять на общем собрании или на заседании правления дополнительные ограничения по шуму, что должно быть оформлено соответствующими протоколами», — прокомментировала Петрова ситуацию с нарушением тишины на даче.
Несмотря на отсутствие единого федерального закона, существуют акты, закрепляющие общие принципы регулирования шума. Например, в пункте 1 статьи 23 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" говорится, что жилые помещения и территории жилой застройки, включая СНТ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе и по уровню шума.
В СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания" (раздел VI, таблица 5.35) прописаны допустимые параметры: для жилых помещений норма звука должна быть в пределах от 40 до 55 дБА (децибел) днем, а ночью — от 30 до 45 дБА.
«Для дачных участков, которые приравниваются к объектам жилой застройки, дневная норма шума должна быть в границах от 55 до 70 дБА, а ночная — от 40 до 60 дБА», — отметила адвокат.
Замерить показатели можно при помощи специальных приборов — шумомеров.
Какой закон регулирует право на тишину в Алтайском крае?
Какое наказание грозит за нарушение права на тишину?
КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение права на тишину. Наряду с федеральными нормами, существуют и региональные.
За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям, в том числе и по шуму, наказание предусмотрено ст. 6.4 КоАП РФ в виде штрафов. Сумма по ним составляет:
- для граждан — от 500 до 1000 рублей;
- для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей;
- для индивидуальных предпринимателей — от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок 90 дней;
- для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.
К региональным нормам относится ст. 61 закона Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края".
«При этом размер взыскания зависит от того, совершено ли деяние впервые или повторно», — подчеркнула юрист.
За первое нарушение сумма штрафа для граждан составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.
За повторное правонарушение (в течение года) величина взыскания для граждан будет составлять от 3000 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических — от 50 до 70 тысяч рублей.
Что делать, если соседи по даче шумят?
Для начала следует попробовать мирно договориться с соседями. Иногда люди просто не понимают, насколько громко звучит музыка и как она мешает окружающим. Можно также предложить им альтернативные варианты: использование наушников или ограничение времени прослушивания.
Если же переговоры не принесут желаемого результата, стоит обратиться к председателю СНТ.
«Обладая определенными полномочиями, он может провести с правонарушителями разъяснительную беседу или применить меры, предусмотренные уставом (например, вынести предупреждение). Иногда можно вынести вопрос о нарушении права на тишину на общем собрании СНТ: если от громкой музыки страдают и другие соседи, коллективное обращение будет весомым аргументом», — советует юрист.
Вызов полиции будет допустимым решением проблемы в том случае, если нарушения совершаются систематически, носят злостный характер, а "нарушитель тишины" не реагирует на просьбы соседей. Громкая музыка каждую ночь до утра — как раз такая ситуация. Сотрудник правоохранительных органов (в основном такими случаями занимается участковый уполномоченный) зафиксирует правонарушение и может составить протокол об административном правонарушении.
Административные дела о нарушении тишины рассматривают специальные коллегиальные органы — административные комиссии при местных администрациях.
«В судебной практике есть случаи, когда граждане обращались в суд с требованием о компенсации морального вреда и пресечении противоправных действий "нарушителей тишины" с иском о защите права на благоприятную окружающую среду и отдых в соответствии с положениями, закрепленными в ст. 151, 304 Гражданского кодекса РФ», — подметила эксперт.
Как доказать, что было нарушено право на тишину?
В качестве доказательств можно использовать аудио- или видеозаписи, свидетельствующие о совершении правонарушения, которые должны содержать дату и время события. Также в качестве доказательств можно привести свидетельские показания других соседей, акты, составленные председателем СНТ, и протоколы участкового.
«Если шум вызвал проблемы со здоровьем (бессонница, головные боли или шум в ушах), стоит обратиться к врачу и, если он выявит диагноз, взять справку. Она может стать аргументом для суда в случае требования компенсации морального вреда», — рекомендовала адвокат.
Какие действия не надо совершать при разрешении данного конфликта?
Во время разрешения спора с соседями по поводу шума на даче не стоит начинать разговор со словесных оскорблений или угроз, иначе конфликт может перерасти в более острую фазу. Также не следует совершать действий, которые могут быть поставлены вам в вину, например, включать более громкую музыку в ответ.
07:21:49 05-08-2026
Надо обьедениться с соседями и вместях слушать громкую музыку и бухать!
07:26:36 05-08-2026
дичает популяция.
самые мерзкие черты поведения, вываливаются из паттернов прошлого.
думаю, что за этот триггер, следует сказать спасибо трем людям.
благодаря которым, мы с разбегу в это все влетели.
07:29:47 05-08-2026
Сделают потише музыку, вытащат мототример и косилку.
07:52:55 05-08-2026
ДМВ (07:29:47 05-08-2026) Сделают потише музыку, вытащат мототример и косилку.... и изготвят дрон.
08:03:23 05-08-2026
Смотря что слушать громко ….
Если Олю Бузову то пусть хоть весь день.
А вот если Карузо или Шаляпин ? Да повеситься через 5 мин можно
08:28:23 05-08-2026
Гость (08:03:23 05-08-2026) Смотря что слушать громко ….Если Олю Бузову то пусть хот...
Скоту все равно, что слушать. Лишь бы орало громче и басы долбили!
08:52:26 05-08-2026
Не нравится - валите в город в свои муравейники и лежите не дышите, не пердите, чтоб соседи не услышали. А частный сектор - отвалите. он для отрыва.
08:56:17 05-08-2026
Гость (08:52:26 05-08-2026) Не нравится - валите в город в свои муравейники и лежите не ... Когда тебе за шум будут голову отрывать, то не жалуйся.
09:04:56 05-08-2026
Гость (08:56:17 05-08-2026) Когда тебе за шум будут голову отрывать, то не жалуйся.... без головы - как он пожалуется?
13:07:22 05-08-2026
Мусик (09:04:56 05-08-2026) без головы - как он пожалуется?... Ну жить без нее до сих пор как-то получалось у гамадрила...
09:45:23 05-08-2026
Гость (08:52:26 05-08-2026) Не нравится - валите в город в свои муравейники и лежите не ... Ну это вы так думаете. А думаете пока что не правильно. А те, кто думает правильно, вас поправят.
09:25:03 05-08-2026
молодые озоруют
меня больше бесит сосед с отравой которой он всех пчел потравил в округе
и газонокосилки с баней , топят гудроном каким то
09:29:51 05-08-2026
Гость (09:25:03 05-08-2026) молодые озоруютменя больше бесит сосед с отравой которой... как подгадить соседу - это целая наука.
была весьма развита в садоводствах при ссср.
сейчас утеряна
09:40:20 05-08-2026
Мусик (09:29:51 05-08-2026) как подгадить соседу - это целая наука.была весьма разви... дрожжи в сортир?)))
09:46:48 05-08-2026
Законы должны работать. Хотя о чем это я))) В полночь на Ленинском пилят гранитные блоки/работает фреза, видимо с заботой о спокойном сне любимых граждан)))
10:18:19 05-08-2026
Гость (09:46:48 05-08-2026) Законы должны работать. Хотя о чем это я))) В полночь на Лен... А будут днем пилить там пробки будут , Ленинский колом встанет , вы опять ныть будете.
Валите с вашего ленинского на дачи и там отдыхайте от шума ... под Олю Бузову
10:40:33 05-08-2026
У нас до 2022 была благодать. В 2022 заехал сосед-меломан. Глядя на этого деятеля остальные соседи подключились. Идет 2026, вокруг 5 домов меломанов, а я подыскиваю циганский табор которому дом продать.... Печально, что всем остальным соседям все равно, только бурчат в полголоса.
11:10:19 05-08-2026
Юзер (10:40:33 05-08-2026) У нас до 2022 была благодать. В 2022 заехал сосед-меломан. Г... сейчас понаедут индусы-им продашь..
и будет-,, дими, дими, аджа, аджа.. "©
а потом -,, месть и загон", ага,ага
12:15:31 05-08-2026
Вообще-то дача - это зона отдыха от городской жизни, в основном длительно проживают там пенсионеры, отпускники и безработные - с утра на работу не вставать (дачи превращают в жилой частный сектор и даже регистрируют как место жительства и вот эти граждане качают права). Почему правила как в городе, где люди живут, работают и вынуждены соблюдать режим? Где людям отдыхать от распорядков, режимов... - пожить какое-то время свободными?
12:40:08 05-08-2026
Гость (12:15:31 05-08-2026) Вообще-то дача - это зона отдыха от городской жизни, в основ... А что, отдых и соблюдение режима сводится только у тому, чтобы весь день бить по ушам дикой музыкой, а полночи еще и орать под эту музыку пьяными дурными голосами? Странное у тебя представление об отдыхе. Купи наушники и вруби так, чтобы оглохнуть к чертям собачьим! Почему другие-то страдать должны? Что за скотство-то такое?
13:46:36 05-08-2026
Гость (12:15:31 05-08-2026) Вообще-то дача - это зона отдыха от городской жизни, в основ... в лесу.в поле.
где ты никому не будешь мешать.
наслаждайся-пой, кричи, шуми..
почему, другим создаёшь дискомфорт?
20:29:49 06-08-2026
Гость (12:15:31 05-08-2026) Вообще-то дача - это зона отдыха от городской жизни, в основ... Отдыхайте не как быдло. И претензий к вам не будет.
16:33:52 05-08-2026
Почему некоторым особям так нравится выставлять себя идиотом на показ всей округе?
Ну нравятся тебе всякие рэпы или шансон или ещё какие завывания, соседи при чем?
А если человека 3-4 хотя бы в округе захотят одновременно "послушать" свое музло на всю катушку?
А по закону таких недоумков не остановить. Штрафы символически. Да и пока их добьешся, все желание бороться законными способами пропадёт.