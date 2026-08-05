Единого федерального закона о тишине в России не существует. Правила, касающиеся времени и допустимого уровня шума, устанавливают региональные власти, поэтому нормы могут отличаться в разных субъектах Федерации.

Например, в Алтайском крае запрет на шум действует с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 09:00. Также предусмотрен "тихий час, действующий ежедневно с 13:00 до 15:00. Для проведения ремонтных работ установлены более строгие ограничения: в будние дни и в субботу нельзя шуметь с 20:00 до 09:00, а в воскресенье и праздничные дни — круглосуточно.

«Члены СНТ (садовых некоммерческих товариществ) вправе принять на общем собрании или на заседании правления дополнительные ограничения по шуму, что должно быть оформлено соответствующими протоколами», — прокомментировала Петрова ситуацию с нарушением тишины на даче.

Несмотря на отсутствие единого федерального закона, существуют акты, закрепляющие общие принципы регулирования шума. Например, в пункте 1 статьи 23 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" говорится, что жилые помещения и территории жилой застройки, включая СНТ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе и по уровню шума.

В СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания" (раздел VI, таблица 5.35) прописаны допустимые параметры: для жилых помещений норма звука должна быть в пределах от 40 до 55 дБА (децибел) днем, а ночью — от 30 до 45 дБА.

«Для дачных участков, которые приравниваются к объектам жилой застройки, дневная норма шума должна быть в границах от 55 до 70 дБА, а ночная — от 40 до 60 дБА», — отметила адвокат.

Замерить показатели можно при помощи специальных приборов — шумомеров.