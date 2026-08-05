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От заката до рассвета: что делать, если громкая музыка у соседей по даче мешает спать

Советы эксперта, как бороться с дачными "дискотеками"

05 августа 2026, 07:15, ИА Амител

Дискотека в школе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дискотека в школе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лето сейчас в самом разгаре, и многие предпочитают проводить его за городом, в том числе на даче. Природа, свежий воздух и полное отсутствие городской суеты — идеальные условия, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом. Однако очень часто такую идиллию нарушают соседи, которые включают громкую музыку и слушают ее без перерыва. Нередко подобные "дискотеки" происходят ночью, длятся до самого утра и лишают окружающих нормального сна.

Как решить эту проблему законно, в беседе с журналистом amic.ru рассказала член Адвокатской палаты Алтайского края с многолетним стажем Татьяна Петрова.

1

Считается ли громкая музыка нарушением?

Да, но не всегда. Громкая музыка может нарушать право соседей на покой и тишину. Однако признается нарушением только в том случае, если подходит под ряд установленных законом обстоятельств: музыка играет в неположенное время, это повторяется систематически (два и более раза в короткий промежуток времени), а также если ее громкость превышает установленные законодательством пределы шума.
Будильник / Утро / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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2

Какие законы регулируют право на тишину?

Единого федерального закона о тишине в России не существует. Правила, касающиеся времени и допустимого уровня шума, устанавливают региональные власти, поэтому нормы могут отличаться в разных субъектах Федерации.

Например, в Алтайском крае запрет на шум действует с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 09:00. Также предусмотрен "тихий час, действующий ежедневно с 13:00 до 15:00. Для проведения ремонтных работ установлены более строгие ограничения: в будние дни и в субботу нельзя шуметь с 20:00 до 09:00, а в воскресенье и праздничные дни — круглосуточно.

«Члены СНТ (садовых некоммерческих товариществ) вправе принять на общем собрании или на заседании правления дополнительные ограничения по шуму, что должно быть оформлено соответствующими протоколами», — прокомментировала Петрова ситуацию с нарушением тишины на даче.

Несмотря на отсутствие единого федерального закона, существуют акты, закрепляющие общие принципы регулирования шума. Например, в пункте 1 статьи 23 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" говорится, что жилые помещения и территории жилой застройки, включая СНТ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе и по уровню шума.

В СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания" (раздел VI, таблица 5.35) прописаны допустимые параметры: для жилых помещений норма звука должна быть в пределах от 40 до 55 дБА (децибел) днем, а ночью — от 30 до 45 дБА.

«Для дачных участков, которые приравниваются к объектам жилой застройки, дневная норма шума должна быть в границах от 55 до 70 дБА, а ночная — от 40 до 60 дБА», — отметила адвокат.

Замерить показатели можно при помощи специальных приборов — шумомеров.

3

Какой закон регулирует право на тишину в Алтайском крае?

Право на тишину и покой в Алтайском крае регулирует Закон от 6 декабря 2017 года № 95-ЗС "Об обеспечении тишины и покоя на территории Алтайского края". Согласно пункту 5 статьи 2, в число охраняемых объектов входят территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Прослушивание громкой музыки (особенно через колонки на улице) относится к нарушениям данного закона.
4

Какое наказание грозит за нарушение права на тишину?

КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение права на тишину. Наряду с федеральными нормами, существуют и региональные.

Фото: Newizv.ru

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За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям, в том числе и по шуму, наказание предусмотрено ст. 6.4 КоАП РФ в виде штрафов. Сумма по ним составляет:

  • для граждан — от 500 до 1000 рублей;
  • для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок 90 дней;
  • для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

К региональным нормам относится ст. 61 закона Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края".

«При этом размер взыскания зависит от того, совершено ли деяние впервые или повторно», — подчеркнула юрист.

За первое нарушение сумма штрафа для граждан составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

За повторное правонарушение (в течение года) величина взыскания для граждан будет составлять от 3000 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических — от 50 до 70 тысяч рублей.

5

Что делать, если соседи по даче шумят?

Для начала следует попробовать мирно договориться с соседями. Иногда люди просто не понимают, насколько громко звучит музыка и как она мешает окружающим. Можно также предложить им альтернативные варианты: использование наушников или ограничение времени прослушивания.

Если же переговоры не принесут желаемого результата, стоит обратиться к председателю СНТ.

«Обладая определенными полномочиями, он может провести с правонарушителями разъяснительную беседу или применить меры, предусмотренные уставом (например, вынести предупреждение). Иногда можно вынести вопрос о нарушении права на тишину на общем собрании СНТ: если от громкой музыки страдают и другие соседи, коллективное обращение будет весомым аргументом», — советует юрист.

Вызов полиции будет допустимым решением проблемы в том случае, если нарушения совершаются систематически, носят злостный характер, а "нарушитель тишины" не реагирует на просьбы соседей. Громкая музыка каждую ночь до утра — как раз такая ситуация. Сотрудник правоохранительных органов (в основном такими случаями занимается участковый уполномоченный) зафиксирует правонарушение и может составить протокол об административном правонарушении.

Громкая музыка / Фото: pixabay.com

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Административные дела о нарушении тишины рассматривают специальные коллегиальные органы — административные комиссии при местных администрациях.

«В судебной практике есть случаи, когда граждане обращались в суд с требованием о компенсации морального вреда и пресечении противоправных действий "нарушителей тишины" с иском о защите права на благоприятную окружающую среду и отдых в соответствии с положениями, закрепленными в ст. 151, 304 Гражданского кодекса РФ», — подметила эксперт.

6

Как доказать, что было нарушено право на тишину?

В качестве доказательств можно использовать аудио- или видеозаписи, свидетельствующие о совершении правонарушения, которые должны содержать дату и время события. Также в качестве доказательств можно привести свидетельские показания других соседей, акты, составленные председателем СНТ, и протоколы участкового.  

«Если шум вызвал проблемы со здоровьем (бессонница, головные боли или шум в ушах), стоит обратиться к врачу и, если он выявит диагноз, взять справку. Она может стать аргументом для суда в случае требования компенсации морального вреда», — рекомендовала адвокат.

7

Какие действия не надо совершать при разрешении данного конфликта?

Во время разрешения спора с соседями по поводу шума на даче не стоит начинать разговор со словесных оскорблений или угроз, иначе конфликт может перерасти в более острую фазу. Также не следует совершать действий, которые могут быть поставлены вам в вину, например, включать более громкую музыку в ответ.

Фото: pxhere.com

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Комментарии 23

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Михаил

07:21:49 05-08-2026

Надо обьедениться с соседями и вместях слушать громкую музыку и бухать!

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Трагати

07:26:36 05-08-2026

дичает популяция.
самые мерзкие черты поведения, вываливаются из паттернов прошлого.
думаю, что за этот триггер, следует сказать спасибо трем людям.
благодаря которым, мы с разбегу в это все влетели.

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ДМВ

07:29:47 05-08-2026

Сделают потише музыку, вытащат мототример и косилку.

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таки да.

07:52:55 05-08-2026

ДМВ (07:29:47 05-08-2026) Сделают потише музыку, вытащат мототример и косилку.... и изготвят дрон.

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Гость

08:03:23 05-08-2026

Смотря что слушать громко ….
Если Олю Бузову то пусть хоть весь день.
А вот если Карузо или Шаляпин ? Да повеситься через 5 мин можно

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Гость

08:28:23 05-08-2026

Гость (08:03:23 05-08-2026) Смотря что слушать громко ….Если Олю Бузову то пусть хот...
Скоту все равно, что слушать. Лишь бы орало громче и басы долбили!

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Гость

08:52:26 05-08-2026

Не нравится - валите в город в свои муравейники и лежите не дышите, не пердите, чтоб соседи не услышали. А частный сектор - отвалите. он для отрыва.

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Гость

08:56:17 05-08-2026

Гость (08:52:26 05-08-2026) Не нравится - валите в город в свои муравейники и лежите не ... Когда тебе за шум будут голову отрывать, то не жалуйся.

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Мусик

09:04:56 05-08-2026

Гость (08:56:17 05-08-2026) Когда тебе за шум будут голову отрывать, то не жалуйся.... без головы - как он пожалуется?

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Гость

13:07:22 05-08-2026

Мусик (09:04:56 05-08-2026) без головы - как он пожалуется?... Ну жить без нее до сих пор как-то получалось у гамадрила...

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Гость

09:45:23 05-08-2026

Гость (08:52:26 05-08-2026) Не нравится - валите в город в свои муравейники и лежите не ... Ну это вы так думаете. А думаете пока что не правильно. А те, кто думает правильно, вас поправят.

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Гость

09:25:03 05-08-2026

молодые озоруют
меня больше бесит сосед с отравой которой он всех пчел потравил в округе
и газонокосилки с баней , топят гудроном каким то

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Мусик

09:29:51 05-08-2026

Гость (09:25:03 05-08-2026) молодые озоруютменя больше бесит сосед с отравой которой... как подгадить соседу - это целая наука.
была весьма развита в садоводствах при ссср.
сейчас утеряна

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Гость

09:40:20 05-08-2026

Мусик (09:29:51 05-08-2026) как подгадить соседу - это целая наука.была весьма разви... дрожжи в сортир?)))

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Гость

09:46:48 05-08-2026

Законы должны работать. Хотя о чем это я))) В полночь на Ленинском пилят гранитные блоки/работает фреза, видимо с заботой о спокойном сне любимых граждан)))

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Гость

10:18:19 05-08-2026

Гость (09:46:48 05-08-2026) Законы должны работать. Хотя о чем это я))) В полночь на Лен... А будут днем пилить там пробки будут , Ленинский колом встанет , вы опять ныть будете.
Валите с вашего ленинского на дачи и там отдыхайте от шума ... под Олю Бузову

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Юзер

10:40:33 05-08-2026

У нас до 2022 была благодать. В 2022 заехал сосед-меломан. Глядя на этого деятеля остальные соседи подключились. Идет 2026, вокруг 5 домов меломанов, а я подыскиваю циганский табор которому дом продать.... Печально, что всем остальным соседям все равно, только бурчат в полголоса.

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джаварханал неРу

11:10:19 05-08-2026

Юзер (10:40:33 05-08-2026) У нас до 2022 была благодать. В 2022 заехал сосед-меломан. Г... сейчас понаедут индусы-им продашь..
и будет-,, дими, дими, аджа, аджа.. "©
а потом -,, месть и загон", ага,ага

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Гость

12:15:31 05-08-2026

Вообще-то дача - это зона отдыха от городской жизни, в основном длительно проживают там пенсионеры, отпускники и безработные - с утра на работу не вставать (дачи превращают в жилой частный сектор и даже регистрируют как место жительства и вот эти граждане качают права). Почему правила как в городе, где люди живут, работают и вынуждены соблюдать режим? Где людям отдыхать от распорядков, режимов... - пожить какое-то время свободными?

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Гость

12:40:08 05-08-2026

Гость (12:15:31 05-08-2026) Вообще-то дача - это зона отдыха от городской жизни, в основ... А что, отдых и соблюдение режима сводится только у тому, чтобы весь день бить по ушам дикой музыкой, а полночи еще и орать под эту музыку пьяными дурными голосами? Странное у тебя представление об отдыхе. Купи наушники и вруби так, чтобы оглохнуть к чертям собачьим! Почему другие-то страдать должны? Что за скотство-то такое?

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найди отличия

13:46:36 05-08-2026

Гость (12:15:31 05-08-2026) Вообще-то дача - это зона отдыха от городской жизни, в основ... в лесу.в поле.
где ты никому не будешь мешать.
наслаждайся-пой, кричи, шуми..
почему, другим создаёшь дискомфорт?

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Гость

20:29:49 06-08-2026

Гость (12:15:31 05-08-2026) Вообще-то дача - это зона отдыха от городской жизни, в основ... Отдыхайте не как быдло. И претензий к вам не будет.

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Гость

16:33:52 05-08-2026

Почему некоторым особям так нравится выставлять себя идиотом на показ всей округе?
Ну нравятся тебе всякие рэпы или шансон или ещё какие завывания, соседи при чем?
А если человека 3-4 хотя бы в округе захотят одновременно "послушать" свое музло на всю катушку?

А по закону таких недоумков не остановить. Штрафы символически. Да и пока их добьешся, все желание бороться законными способами пропадёт.

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