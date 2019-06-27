Прокуратура Барнаула подала иск против мэрии с требованием издать распоряжение о дальнейшем использовании аварийного памятника, сроках реконструкции и отселения физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о объектом культурного наследия регионального значения "Дом жилой" 1903 года постройки, расположенного по адресу улица Никитина, 103.
Несмотря на признание здания аварийным в марте 2018 года, здание до сих пор эксплуатируется как жилое, а его жильцы не расселены.
Прокуратура встала на защиту архитектурного памятника и заселяющих его людей. Судья признал требования ведомства законными и удовлетворил их.
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