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Томенко рассказал об автомобильном обходе Барнаула с мостом через Обь

, ИА "Амител"
Представлено 27 предложений по строительству и реконструкции инфраструктурных объектов
На заседании состоялось подписание Соглашения о развитии сотрудничества / Фото: altairegion22.ru

На заседании состоялось подписание Соглашения о развитии сотрудничества / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 28 июня, принял участие в совещании Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", прошедшем в Кызыле (Республика Тыва) под руководством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, сообщается на официальном сайте региона.

Участники совещания рассмотрели реализацию проекта "Развитие межрегиональной авиамаршрутной сети Сибири с использованием региональной и малой авиации", разработку программы "Развитие сибирских экспортно ориентированных трансграничных коридоров", а также создание межрегиональных туристских маршрутов для развития туристической инфраструктуры Сибири.

Меняйло отметил, что необходимо активизировать реализацию вышеназванных проектов, при этом работа по каждому направлению должна быть выстроена комплексно.

Томенко рассказал о том, как шла разработка программы развития экспортно ориентированных трансграничных коридоров. Он отметил, что первое заседание по данному вопросу состоялось 14 марта в Барнауле. Был утвержден план работы на этот год.

"Основным вопросом стало обсуждение реализации в регионах Сибири нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Включение данного вопроса в повестку заседания было обусловлено высокой заинтересованностью представителей органов исполнительной власти регионов Сибири в выработке единого подхода дальнейшей реализации региональных составляющих национального проекта на местах. В ходе заседания коллеги не только обменялись опытом по разработке своих региональных проектов, но и обсудили существующие сложности и проблемы, которые есть в достижении целевых показателей, уже доведенных до наших регионов в составе нацпроектов", — подчеркнул глава региона.

Кроме того, как уточнил Томенко, было выполнено поручение Совета МАСС по рассмотрению проекта межрегиональной программы "Развитие сибирских экспортно ориентированных трансграничных коридоров".

В ходе работы над проектом представлено 27 предложений по строительству и реконструкции инфраструктурных объектов, из которых 13 направлены на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, шесть — приграничной инфраструктуры, три — авиатранспортной, два — железнодорожной, три — портовой.

"Для примера: Алтайский край подал проект по теме развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Речь идет о строительстве автомобильного обхода Барнаула с мостом через реку Обь и развязками на разных уровнях протяженностью 68 километров, связывающих наши федеральные трассы, проходящие по территории Алтайского края, с Павловским трактом", — сообщил Томенко.

Также на заседании состоялось подписание Соглашения о развитии сотрудничества между правительствами Алтайского края, Кемеровской области, республик Хакасия и Тыва в сфере обеспечения безопасного функционирования и устойчивого развития транспортного комплекса.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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