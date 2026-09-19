Алтайские врачи впервые выполнили гибридные операции на сонных артериях

Оба пациента перенесли вмешательства без осложнений

19 сентября 2026, 07:06, ИА Амител

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

Врачи Алтайского краевого кардиологического диспансера впервые в регионе выполнили гибридные операции на сонных артериях. Такой метод применили для лечения двух пациентов со сложным многоуровневым поражением сосудов, питающих головной мозг.

Оба мужчины поступили в медучреждение в июне с выраженным атеросклерозом. В их сонных артериях сформировались бляшки, которые существенно сужали просвет сосудов и нарушали кровоток. Подобное состояние повышает риск развития ишемического инсульта.

Перед лечением пациентам провели комплексное обследование. Оно включало дуплексное сканирование сонных артерий, ЭКГ, эхокардиографию и лабораторные исследования, в том числе липидограмму. Врачи оценивали степень сужения сосудов, структуру бляшек, общее состояние пациентов и сопутствующие заболевания.

Из-за многоуровневого поражения специалисты решили объединить два способа лечения в рамках одного вмешательства. Сначала сосудистые хирурги открытым способом удалили атеросклеротические бляшки на доступных участках артерий.

После этого начался эндоваскулярный этап. На участки сосудов, к которым невозможно было получить доступ во время открытой операции, под рентгеновским контролем установили стенты. Металлические сетчатые конструкции расширили просвет артерий и помогли восстановить нормальный кровоток.

Как пояснили в кардиологическом диспансере, обычно для лечения поражений сонных артерий используют либо открытую операцию, либо стентирование. Однако при сложных многоуровневых изменениях одного метода может оказаться недостаточно, поэтому сочетание двух подходов позволяет воздействовать сразу на несколько проблемных участков.

Оба пациента перенесли вмешательства без осложнений. Послеоперационное наблюдение показало положительную динамику, после чего мужчин выписали. Для каждого составили индивидуальный план дальнейшего лечения и наблюдения.