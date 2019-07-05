Жительница Барнаула попалась на уловку мошенника и перевела ему 8 тысяч рублей. Злоумышленник взломал аккаунт в соцсети ее подруги , от имени которой попросила деньги в долг.

Женщина перевела деньги на банковскую карту, которую ей указал мошенник. И только после этого позвонила знакомой, сообщив, что откликнулась на просьбу и деньги "ушли". Та же ответила, что денег не просила, а страница в соцсети взломана.

Подобные случаи, как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, участились в краевой столице в последнее время.

"Поступают заявления от жителей Барнаула, которые, откликнувшись в социальных сетях на просьбу родных или друзей одолжить денежные средства, лишаются финансов. В ходе разбирательства выясняется, что страница в социальных сетях взломана, а рассылкой сообщений с нее занимается злоумышленник", — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции напомнили, что в случае получения от друзей подозрительных сообщений в соцсети рекомендуется связаться с ними и уточнить, действительно ли им нужна помощь. "Кроме того, следует незамедлительно изменить пароли в социальных сетях, электронном почтовом ящике и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение на своем компьютере или смартфоне", – напомнили в региональном МВД.

Напомним, весной этого года жительница Бийска стала жертвой обмана мошенника, который от имении ее младшего брата попросил занять денег. В итоге женщина лишилась 14 тысяч рублей.