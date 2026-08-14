Отсутствие необходимых документов может обернуться штрафом и эвакуацией авто

14 августа 2026, 12:20, ИА Амител erid: 2W5zFGDpBvZ

Бумажный полис ОСАГО/ Фото: amic.ru

Выезжая на дорогу, каждый водитель обязан иметь при себе определённые документы. Их отсутствие может обернуться штрафом, а в некоторых случаях — и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку. Каждому водителю важно четко знать перечень документов, которые должны постоянно находиться в салоне автомобиля. Также рассказываем, нужно ли иметь при себе оригинал водительского удостоверения, если оно есть на Госуслугах.

Три главных документа

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), сотрудник Госавтоинспекции вправе потребовать предъявить три документа, которые обязательно должны быть у водителя:

Оригинал действующего водительского удостоверения, которое подтверждает право на управление транспортным средством соответствующей категории. Напомним, что с 1 января 2026 года в России завершилось трехлетнее автоматическое продление водительских прав, и вернулся стандартный механизм. То есть каждое удостоверение действительно 10 лет, после чего его обязательно нужно заменить. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), в котором указаны данные об автомобиле и его владельце. Страховой полис ОСАГО, который обязателен для всех автовладельцев в России. Этот документ можно предъявить как в бумажном варианте, а также в электронном — на экране смартфона. И все же автоэксперты рекомендуют распечатать электронную версию, чтобы у инспектора ГИБДД не возникло технических трудностей при проверке. Следует учитывать, что на загородных участках дороги сотовая связь может работать с перебоями. Крайне важно, чтобы водитель был вписан в страховку.

Автомобили/ Фото: amic.ru

Можно ли показать все документы в электронном варианте, если они есть на Госуслугах?

С экрана смартфона можно показать электронный полис ОСАГО, для его проверки по номеру. В приложении "Госуслуги Авто" можно открыть в электронном виде СТС и водительское удостоверение. Несмотря на это, вы по-прежнему должны иметь при себе и по требованию сотрудника Госавтоинспекции предъявить оригиналы бумажных документов.

Как наказывают за отсутствие прав?

За управление автомобилем водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. В случае, если прав вообще нет или они просрочены, штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Если водитель лишен права управления, но он все равно сел за руль, то за первое нарушение он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на 100-200 часов. За повторное нарушение в течение года — он заплатит штраф от 50 до 100 тысяч или будет привлечен к обязательным работам на 150–200 часов.

При этом водитель будет отстранен от управления автомобилем, а его транспортное средство может быть задержано и помещено на специальную стоянку.

Как наказывают за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)?

Отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) грозит предупреждением или штрафом в 500 рублей. В случае управления транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке, водителю грозит штраф от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение обернется уже штрафом в 5000 рублей или лишением прав до трех месяцев.

Отсутствие СТС также является основанием для задержания и эвакуации транспортного средства. Однако исключением будет, если автомобиль недавно куплен, такое транспортное средство нужно зарегистрировать в ГИБДД в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

Как наказывают за отсутствие ОСАГО?

За неоформленный страховой полис ОСАГО водитель заплатит 800 рублей. Если он забыл полис или не сохранил его электронную версию, то штраф составит уже 500 рублей. На такую же сумму водителя накажут, если он не вписан в страховку. Повторное нарушение обойдется водителю в сумму от трех до пяти тысяч рублей.

При этом в случае с неоформленным ОСАГО более серьезным наказанием для водителя может стать не штраф, а необходимость самостоятельно возмещать пострадавшей стороне реальный ущерб, нанесенный в результате аварии.

Что еще может пригодиться в дороге?

Возить с собой оригинал паспорта транспортного средства (ПТС) или медицинскую справку необязательно — они нужны лишь для регистрационных процедур. Также у водителя могут попросить предъявить паспорт в случае, если для этого есть основания, рекомендуется всегда иметь этот документ при себе.

Что касается доверенности на управление автомобилем, в настоящее время она отменена, так как право управления транспортным средством подтверждает страховой полис ОСАГО. Ее наличие необходимо только для совершения юридических действий от имени собственника — например для снятия с учета транспортного средства.

Эксперты советуют брать в дальнюю поездку полис ОМС и СНИЛС на всех пассажиров — на случай, если потребуется экстренная медицинская помощь. Кроме того, в случае оформления полиса КАСКО, его также необходимо всегда иметь при себе.

В некоторых случаях водители должны иметь при себе:

Медицинскую справку — если в правах стоит особая отметка о необходимости наличия медсправки;

Справку об инвалидности — если на машине стоит знак "Инвалид";

Путевой лист и диагностическая карта — они обязательны для такси, автобусов и грузового транспорта.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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