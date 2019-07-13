12 июля завершился второй день олимпиады городов Алтайского края, которая проходит в Новоалтайске с 11 по 14 июля, сообщает "Алтайский спорт".

По его итогам в командном зачете лидируют сразу три команды: Алейск, Камень-на-Оби и Рубцовск. Они набрали по 67,5 очков.

Совсем немного от них отстала сборная хозяев турнира — Новоалтайска. На ее счету 65 баллов.

Во второй день соревнований медали разыграли спортивные семьи. Среди родителей с дочерями первое место заняла семья Глазуниных (Рубцовск). Вторая позиция у Шабалиных (Камень-на-Оби), третья – у Елисеевых (Новоалтайск).

Среди семейных команд с сыновьями лидировала семья Полюх (Алейск). Серебро взяла семья Алитовских (ЗАТО Сибирский), бронзу – семья Нужных (Новоалтайск).

В соревнованиях участвуют 925 спортсменов, в том числе 40 мастеров спорта России, 65 кандидатов в мастера спорта и 179 спортсменов-перворазрядников.