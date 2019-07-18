В 2023 году в Новосибирске может появиться центр протонной терапии, сообщил исполняющий обязанности директора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина профессор Александр Чернявский.

По его словам, по этому вопросу проведены прямые переговоры с представителями дочерней компании "Ростеха" – АО "Швабе".

НМИЦ вместе с партнером готовит предложения по реализации проекта, которые в дальнейшем представят Минздраву для получения положительного отзыва.

Протонная терапия позволяет облучать больные ткани ускоренными протонами. Используется чаще всего при лечении онкологических заболеваний.