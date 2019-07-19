Барнаульский футболист забил гол в матче Лиги чемпионов. Нападающий клуба "Арарат-Армения" Антон Кобялко отличился в ответном поединке первого квалификационного раунда турнира против шведского клуба АИК.

Кобялко забил гол при счёте 0:3, после выхода один на один с вратарём шведов. В итоге ереванцы проиграли с результатом 1:3. В домашней встрече "Арарат" выиграл 2:1. Таким образом, во второй этап Лиги чемпионов вышли футболисты АИКа.

Напомним, в минувшем сезоне 33-летний футболист в составе ереванского клуба "Арарат-Армения" выиграл национальный чемпионат.

Кобялко родился в Барнауле. Ранее играл за "Полимер" и дубль барнаульского "Динамо". Позже защищал цвета новокузнецкого клуба "Металлург-Кузбасс", "КАМАЗА" (Набережные Челны), "Урала" (Екатеринбург), "Оренбурга", "Балтики" (Калининград).

В минувшем сезоне в чемпионате Армении Кобялко забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром своей команды. В гонке снайперов турнира барнаулец уступил только футболисту сборной Гаити Жонелю Дезире из клуба "Лори, который забил 17 мячей.