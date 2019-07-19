Барнаул вновь попал в список городов с самым загрязненным воздухом

В 2018 году в 22 российских городах был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, общая численность жителей в этих городах — 5,1 млн человек, сообщает RT.
В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
В большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные центры: предприятия чёрной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.
В Росгидромете также отмечают, что все наиболее загрязненные города расположены в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растет.
В прошлом году Барнаул также попал в топ городов России, где по итогам 2017 года оказался самый грязный воздух.
Комментарии
Ну прошлый год попадал, в этом попал. а что сделано для изменения ситуации? Вчера вот ехал на работу, передомной ехал какой то камаз, я боялся даже обогнать его - клубы черного дыма - не видно встречки. дождался пока он газ скинет, дым рассеялся - ушел на обгон. А посмотрите на автобусы которые целыми днями катаются - там выбросов больше чем у ТЭЦ (формально).
Интересно, а что в Барнауле загрязняет воздух?
Из заводов, которые загрязняли: Химволокно- нет, ХБК-давно нет, Моторный- большая часть не существует, Канифольного-давно нет, АЗА-давно нет, Вагоно-ремонтный- практически нет, остается один Трансмаш? и Локомотивное депо? Это ж как им надо пыхтеть, чтобы Барнаул в тройку городов вошел. Даже Заринск со своим Коксохимом не попал.