Барнаул вновь попал в список городов с самым загрязненным воздухом

В 2018 году в 22 российских городах был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, общая численность жителей в этих городах — 5,1 млн человек, сообщает RT.

В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные центры: предприятия чёрной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.

В Росгидромете также отмечают, что все наиболее загрязненные города расположены в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растет.

В прошлом году Барнаул также попал в топ городов России, где по итогам 2017 года оказался самый грязный воздух.