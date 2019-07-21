Жителей и гостей Барнаула приглашают на масштабный конноспортивный праздник, который состоится в воскресенье, 21 июля, на Барнаульском ипподроме (пр-кт Космонавтов, 61).

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, посетители смогут посмотреть на забеги лучших в Сибири орловских рысаков, которые претендуют на наиболее престижные награды: "Приз Барса" (орловское "Дерби"), "Приз Ковбоя" и "Приз Пиона".

Мероприятие стартует в 13:00. Помимо тотализатора анонсируется развлекательная программа, включающая в себя показательные выступления молодых конных спортсменов и воспитанников пони-клуба. Кроме того, зрителям скачек предложат покататься на лошадях и верблюде.