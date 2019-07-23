Скончались две девочки, находившиеся в реанимации после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, пишет "Российская газета".

Власти Хабаровского края объявят трехдневный траур в связи с гибелью троих детей в результате пожара в палаточном лагере. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

"Они получили травмы не совместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются, но ситуация очень тяжелая", – рассказала пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик, находящийся в реанимации, помогал выводить девочек из горящей палатки.

Пожар в лагере произошел в ночь на вторник, 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. Пятеро из них пострадали, трое оказались в коме. Также пострадали семеро взрослых.

Предположительно, причиной пожара стал обогреватель. После трагедии выяснилось, что палаточный лагерь был открыт без разрешения проверяющих комиссий.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Краевая прокуратура начала проверку: во всех загородных лагерях проверят соблюдение правил пожарной безопасности.

UPD 17:36 Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до четырех. Скончался еще один пострадавший ребенок. Изменен заголовок.